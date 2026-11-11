به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش ایتالیا اعلام کرد دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در سراسر این کشور هدف تهدیدهای بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند. وی هشدار داد که شمار مدارس ممکن است افزایش یابد.

در پی این تهدیدها، دانش‌آموزان به مناطق امن منتقل شدند و تحت نظارت کارکنان آموزشی قرار گرفتند. یکی از مدارس رم نیز در پیامی به والدین اعلام کرد که همه دانش‌آموزان تخلیه شده‌اند.

بر اساس اعلام یک منبع دولتی آگاه، ایمیل تهدیدآمیز با نام «میخائیل آندروپوف» امضا شده بود. پلیس ایتالیا تحقیقات درباره این تهدیدها را آغاز کرده است.

این حادثه در شرایط افزایش نگرانی‌ها در اروپا درباره تهدیدهای موسوم به جنگ ترکیبی رخ داده است؛ تهدیدهایی که پیش‌تر مراکز تجاری، بانک‌های خون، سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی و شبکه‌های تلویزیونی را هدف قرار داده‌اند.