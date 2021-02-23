۸۰ درصد مدارس اردبیل به سیستم استاندارد گرمایشی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر سه شنبه در بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسهساز در اردبیل اظهار کرد: خوشحال هستیم که عدهای انسانهای شایسته، مهربان و دلسوز در امر مدرسهسازی مشارکت میکنند تا بهترین فضای تحصیل و تهذیب برای نسل آینده به وجود آید.
وی به تلاش خیرین در ساخت ۳۹۶ واحد آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: از سه هزار مدرسه موجود در استان، ۳۹۶ مدرسه به همت خیرین احداث و ۴۶ واحد آموزشی نیز در مرحله اجرا و عملیاتی شدن است.
استاندار اردبیل به جایگاه نظام تعلیم و تربیت و مدرسه اشاره کرد و افزود: در سنین مختلف و در فرآیند تربیت و تعالی نسل آینده، مدرسه کانون تحول و تحرک برای جوانان و نوجوانان ماست و این کار خداپسندانهای است که عدهای انسان خیرخواه در مسیر تعلیم و تربیت شایسته نسل آینده گام برداشته و به نوعی سعی در تسهیل و روانسازی کارها دارند.
بهنامجو تصریح کرد: توسعه بدون تعلیم و تربیت و نظام آموزشی معنایی ندارد و در کانون مدرسه است که هنر، مهارت و تربیت نسلهای آینده شکل گرفته و به نوعی توسعه همهجانبه اتفاق میافتد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در کنار احداث مدرسه با زیبندگی و شایستگی خاص، تلاشی که مجموعه خیرین در قالب برگزاری بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسهساز شروع کردند، حرکتی مثبت در جذب خیرین و اجرای پویشهای عمومی در این زمینه است که ماحصل آن میتواند به نفع توسعه زیرساختهای آموزش و پرورش منجر شود.
بهنامجو به استانداردسازی ۸۰ درصد فضاهای آموزشی و مدارس استان اشاره کرد و ادامه داد: در این طرح نیز علاوه بر منابع و اعتبارات دولتی، از ظرفیت خیرین و مشارکت آنها استفاده میشود.
رئیس شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: اجرای طرح آجر به آجر در جلب کمکهای مردمی شایسته به نظر میرسد و ما خوشحال هستیم که در استان اردبیل نیز اجرای این طرح با استقبال خوبی روبهرو شده و قطعاً نتایج سودمندی را به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه تصریح کرد: در کنار احداث واحدهای آموزشی و تدارک زیرساختها و تجهیزات نرمافزاری باید معلمان ما با آموزش و مهارت کامل به تربیت و پرورش نسل آینده با دلسوزی تمام همتی راستین داشته باشند تا در این فرآیند بتوانیم موفق عمل کنیم.
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