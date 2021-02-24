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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۸:۵۴

اسلامی در گفت و گو با مهر:

نقاط پرحادثه الزاما دلیل تصادفات جاده‌ای نیستند

نقاط پرحادثه الزاما دلیل تصادفات جاده‌ای نیستند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر اصلاً نقطه حادثه خیز نداریم، گفت: برخی از نقاط، نقاط پرحادثه (۲۵۱ نقطه) هستند که طی تفاهمنامه با پلیس قرار شد تا این ۲۵۱ نقطه رفع خطر شوند.

محمد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نقاط حادثه خیز جاده‌ها رفع خطر شده است یا خیر، اظهار کرد: تمامی مواردی که باید در رفع نقص راه‌ها برطرف می‌شد، برطرف شده است.

وی افزود: نقاط حادثه خیز راه‌ها یا با کار فنی و زیرساختی یا با هوشمندسازی یا با آشکار سازی برطرف شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر ما اصلاً نقطه حادثه خیز نداریم در واقع برخی از نقاط ما نقاط پرحادثه (۲۵۱ نقطه) هستند که البته طی تفاهمنامه‌ای با پلیس قرار شد تا این ۲۵۱ نقطه رفع خطر شوند.

اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰۰ نقطه از آن نقاط پرخطر رفع خطر شده و ۵۰ نقطه دیگر باقی مانده است که البته این نقاط جزو مواردی است که تقاطع غیر همسطح هستند و با سرمایه گذاری‌های سنگین رفع می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد از تصادفات جاده‌ای مربوط به نقاط پرحادثه است، گفت: الزاماً این نقاط دلیل حادثه نیست و برای ایمن سازی و آشکار سازی این نقاط تمام اقدامات انجام شده است، دیگر نقاط را هم می‌توان با حضور پلیس، با دوربین‌های پایش تصویری و پلاک خوان و موارد این چنینی رفع خطر کرد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی اکثر تصادفات جاده‌ای به دلیل تخلفات عامل انسانی بوده است.

اسلامی گفت: از سال ۹۸ تا به امروز یک شرایط بازگشتی به سال ۹۷ داشتیم یعنی تصادفاتِ کاهشی معکوس شده بودند و در حال افزایش بودند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه دوباره از نیمه سال ۹۸ این آمار معکوس شده و داریم جریان کاهشی تصادفات جاده‌ای را تجربه می‌کنیم.

کد مطلب 5154775

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