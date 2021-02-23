پیگیری مطالبات قانونی جامعه کارگری استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در دیدار با اعضای خانه کارگر استان همدان، اظهار کرد: جامعه مدیون کارگران و بازنشستگان هستند و ضرورت دارد با تکریم و احترام مطالبات آن‌ها پیگیری شود.

وی با بیان اینکه کارگران و تشکل‌های صنفی از پیشتازترین اقشاری هستند که حضرت امام خمینی (ره) را در جریان انقلاب همراهی کردند، ادامه داد: جامعه کارگری نقش پررنگی در شکل گیری و سپس تداوم انقلاب اسلامی و بعد از آن در توسعه کشور ایفا کرده‌اند که قابل تحسین و تقدیر است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه مطالبات قانونی جامعه کارگری را منعکس و دنبال خواهیم کرد، افزود: تدابیری اندیشیده خواهد شد تا کارگران استان بتوانند از نزدیک با مقامات مسئول دیدار و حقوق خود را مطالبه کنند.

وی کارگران را در زمان تحریم، همراه مردم، دولت و واحدهای تولیدی توصیف کرد و گفت: کارگران نقش تأثیر گذاری در توسعه اقتصادی دارند و دولت مطالبات قانونی کارگران را پیگیری و از آن مطالبات حمایت می‌کند.