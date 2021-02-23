دعوت مراجع تقلید از مردم برای انجام اعمال ایام البیض به صورت فردی

به گزارش خبرنگار مهر، حضرات آیات نوری همدانی و مکارم شیرازی با توجه به تفاوت ماه رجب و ایام البیض امسال با سالهای گذشته و نظر به اینکه شیوع ویروس منحوس کرونا باعث تعطیلی مراسم مذهبی این ماه ازجمله اعتکاف در مساجد شده است، بر انجام اعمال ویژه ماه رجب به‌صورت فردی و برگزاری مراسم دعا، توبه و استغاثه توسط شیعیان در زمان مشخص تأکید کردند.

در قسمتی از پیام آیت‌الله نوری همدانی آمده است:

حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمایند: اگر مردم از گناهان خود توبه کنند و به‌جانب خداوند که پناهگاه عالم هستی است برگردند، خداوند ارحم‌الراحمین و توبه پذیر، از گناهان آن‌ها می‌گذرد و مجدداً آن‌ها را مشمول نعمت‌های خود قرار می‌دهد.

بنابراین تذکر و پیشنهاد ما این است مردم مؤمن و متعهد اگر اجتماع فکری و روحی – نه اجتماع مکانی- داشته باشند، چون خدا دعا در حال اجتماع را دوست می‌دارد و به اجتماع عنایت دارد، در یک روز و یک ساعت همگی در جای خود حالت تضرع و توبه و توسل پیدا کنند ان شاء الله خداوند این بلا را از جامعه بشری رفع می‌کند.

در پیام آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به مؤمنین آمده است:

گرچه برای اعتکاف زمان خاصی در اسلام در نظر گرفته نشده ولی انتخاب سه روز در نیمه ماه رجب که از یک‌سو با عطر زادروز خجسته مولی‌الموحدین و امام المتقین امیرالمؤمنین (ع) آمیخته‌شده و از سوی دیگر با ایام ماه رجب که ماه ویژه عبادت و بندگی خداست و اعمال ویژه ام داوود برای حل مشکلات و برآمدن حاجات در آن واردشده، اهمیت خاصی را به اعتکاف در این ایام بخشیده است.

من به همه شما عزیزان مخصوصاً جوانان بسیار عزیز درود می‌فرستم و عرض می‌کنم هر چه می‌خواهید از خدا بخواهید و تا می‌توانید با او راز و نیاز کنید، و تا آنجا که توان دارید تقوا و پاکی و ایمان و اخلاص را در وجود خود ذخیره‌سازی کنید و لذت مناجات باخدا را با هیچ‌چیز مبادله ننمایید و سرانجام برای حل مشکلات همه مسلمین جهان دعا کنید.

آیت‌الله علوی گرگانی نیز در پیامی با بیان اینکه ماه رجب، ماه شرافت و عزت است و ماهی است که بسیار مورد لطف و عنایت ائمه علیهم السلام بوده و پیامبر اکرم (ص) نیز در این خصوص می‌فرمایند که خداوند ماه رجب را برای امت من قرار داده است عنوان داشتند: «رجب ماه تضرع و دعاست در کتب دینی و احادیث حضرات معصومین علیهم السلام؛ خواندن دعا در این ماه بسیار سفارش شده است همچنین در روایت آمده است که در روز قیامت دسته‌ای از بندگان با ندای «این الرجبیون» فراخوانده می‌شوند و بزرگان دین از فیض ماه رجب به برکات متعالی دست‌یافته‌اند.

خواهران و برادران متدین ملت شریف ایران مراقب باشید تا این ماه را از دست ندهید و از آن محروم نشوید همچنین وجود مقدس امام زمان (عج) را در این ماه بسیار یاد کنید و فرج ایشان را از خداوند بخواهید. همه گرفتاری‌های ما این است که عصر (عج) غایب هستند و اگر ظهور محقق شود تمام مشکلات و گرفتاری‌ها برطرف می‌شود.»

همچنین مراجع معظم تقلید به روزه گرفتن در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب، قرائت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام و توسل به سیدالشهدا علیه السلام، زمزمه ذکر شریف «استغفرالله و اسئله التوبه»، اقامه نماز جعفر طیار و انجام اعمال ام داوود تأکید کردند.

گفتنی است ایام البیض (به معنای روزهای سفید)، به روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری گفته می‌شود. در روایات بر اعتکاف و روزه گرفتن در این ایام تأکید شده است. نزد شیعیان، ایام البیض رجب و در مرتبه بعد شعبان و رمضان، از اهمیتی ویژه برخوردار است.