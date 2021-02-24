رشد قیمت مسکن در آمریکا رکورد ۷ ساله زد / نرخ ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، طبق داده‌های شاخص مسکن اس‌اندپی کورلاجیک، قیمت مسکن در آمریکا در ماه دسامبر ۱۰.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده است. این در حالی است که در ماه نوامبر هم قیمت‌های مسکن ۹.۵ درصد جهش کرده بودند.

رشد قیمت ماه دسامبر یکی از بزرگترین افزایش قیمت‌ها در تاریخ ۳۰ ساله این شاخص محسوب می‌شود.

شاخص قیمت مسکن ۱۰ شهر بزرگ آمریکا در این ماه ۹.۸ درصد جهش کرد در حالی که در ماه قبل هم ۸.۹ درصد جهش کرده بود. همچنین شاخص قیمت مسکن ۲۰ شهر بزرگ آمریکا هم ۱۰.۱ درصد جهش کرد در حالی که در ماه قبل ۹.۲ درصد جهش کرده بود.