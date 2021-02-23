۲۴۰۰ کلاس درس توسط خیران در گلستان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در بیست و دومین جشنواره خیران مدرسه ساز که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهارکرد: هفت هزار و ۳۴ کلاس درس از سال ۷۷ تا به امروز در استان ساخته شده که از این تعداد دو هزار و ۴۸۴ کلاس توسط خیران ایجاد شده است.

وی متراژ کلاس های خیرساز را ۲۳۲ هزار مترمربع اعلام کرد و گفت: این رقم معادل معادل ۲۴ درصد کلاس های درس استان است.

استاندار گلستان با اشاره به مدرسه سازی در دولت تدبیر و امید، گفت: از ۱۲ هزار کلاس درس در استان، هزار و ۸۰۰ کلاس در دولت جاری ساخته شده و تا انتهای این دولت هم این رقم به دو هزار کلاس می رسد.

حق شناس بیان کرد: استاندارد سازی امکانات آموزشی، بهبود کیفیت مدارس و ارتقا امکانات آموزشی مشکلات موجد در خانه ها را کاهش می دهد.

یاسر لیوانی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان هم در این جلسه گفت: خیّران در پروژه های تحویلی سال ۱۳۹۹ مشارکت ۷۰ درصدی داشته و ۲۶۰ کلاس درس ساخته اند.