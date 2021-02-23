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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۲۰:۱۰

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

تلفات پرندگان مهاجر در میانکاله از ۱۴ هزار بال گذشت

تلفات پرندگان مهاجر در میانکاله از ۱۴ هزار بال گذشت

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: شمار تلفات پرندگان مهاجر آبزی در تالاب بین المللی میانکاله و خلیج گرگان به ۱۴ هزار و۴۴۷ بال رسیده است.

حسینعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به وقوع تلفات غیرعادی در پرندگان مهاجر آبزی در تالاب بین المللی میانکاله وخلیج گرگان اظهار داشت: طی ۲۶ روز گذشته ۱۴ هزار ۴۴۷ بال پرنده مهاجر آبزی در این منطقه تلف و لاشه آنها جمع آوری شده و از این میزان ۷۴۸ قطعه امروز تلف شده است.

وی با بیان اینکه عملیات پایش و جمع آوری لاشه پرندگان مهاجر آبزی با اعزام اکیپ‌هایی از محیطبانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست، کارشناسان بهشهر وگلوگاه انجام می‌شود، افزود: بیشترین گونه‌های تلف شده از نوع چنگر معمولی، فلامینگو ومرغابی هستند که از سطح خلیج گرگان وساحل میانکاله جمع آوری شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: عملیات پایش وجمع آوری لاشه‌ها توسط چندین گروه توسط قایق، تراکتور، تراکسور و به صورت پیاده در ضلع شرقی وغربی تالاب از قره سو تا قلعه پایان انجام می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: همچنین در عملیات پایش و جمع آوری پرندگان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست بندرگز نیز همراهی ومشارکت دارند.

دامپزشکی، علت تلف شدن پرندگان مهاجر را در تالاب میانکاله بوتولیسم اعلام کرده است.

کد مطلب 5154914

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