جنگل های هیرکانی تکه تکه می شود/ واگذاری یک قطعه از جنگل «واز»

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هر روز تکه‌ای از عرصه‌های طبیعی مازندران در قالب طرح‌های مختلف از بدنه جنگل جدا می‌شود و چند سال بعد، ویلایی شیک و لاکچری در همان قطعات قد راست می‌کند.

واگذاری ۲.۵ هکتار از بکرترین جنگل‌های خزری واقع در قطعه ۱۹ سری ۲ موسوم به طرح جنگلداری واز، قلب دوستداران طبیعت را به درد آورده است، آنان نگران جنگل‌های بکر و خزری هستند که هکتار هکتار از بدنه طبیعت جدا می‌شود.

قطعه‌ای از جنگل‌های واز در قالب طرح خروج دام به یک دامدار واگذار شد که واکنش‌های زیادی را بین دوستداران محیط زیست و اهالی منطقه ایجاد کرده است.

اهالی منطقه و دوستداران منابع طبیعی معتقدند که واگذاری عرصه‌های جنگلی بکر در دل جنگل، تبعات و پیامدهای زیانباری دارد و خطر ویلاسازی را در منطقه رواج می‌دهد.

ماجرای جنگل واز چیست

عباس حسینی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان نور درباره ماجرای واگذاری جنگل واز به یک دامدار در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: دامداری که تأیید صلاحیت شده بود، زمینی برای علوفه کاری در نظر گرفته و قرار شد در راستای اجرای حکم قضائی به وی تحویل داده شود.

وی با عنوان اینکه زمین تهیه شده در منطقه واز قرار دارد، گفت: دامدار علیه منابع طبیعی شکایت کرده بود و برای دریافت زمین حکم قضائی گرفته است.

حسینی با بیان اینکه این زمین باید در قالب طرح خروج از دام واگذار شود، گفت: این دامدار قبلاً چهار هکتار زمین از منابع طبیعی دریافت و تسویه حساب کرده بود و این میزان حدود سه هکتار از اراضی با حکم غیر ملی بودن از عرصه جدا شد.

این دامدار قبلاً چهار هکتار زمین از منابع طبیعی دریافت و تسویه حساب کرده بود و این میزان حدود سه هکتار از اراضی با حکم غیرملی بودن از عرصه جدا شد رئیس اداره منابع طبیعی نور یادآور شد: با انتزاع سه هکتار زمین، شخص دامدار علیه منابع طبیعی شکایت و حکم گرفت و سرانجام قرار شد ۲.۵ هکتار زمین در منطقه واز برای طرح خروج دام و علوفه کاری به وی واگذار شود.

وی گفت: دامدار بابت کسری زمین از منابع طبیعی شکایت کرده بود و اکنون درپی حکم قضائی، قرار است زمینی به وی واگذار شود که دقیقاً داخل جنگل قرار دارد.

حسینی ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا زمینی در جای دیگر به جای منطقه واز به دامدار واگذار کنیم و تاکنون نشست‌هایی با دامدار برگزار و قرار شد گزینه‌هایی را معرفی کنیم و در صورت پذیرفتن، زمین جدید واگذار می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی نور در پاسخ به اینکه احتمال تفکیک و ساخت و ساز در عرصه زمین واگذار شده وجود ندارد؟ گفت: در حکم صادره اجازه ساخت و ساز داده نشده اما احتمال اینکه چنین کار غیرقانونی صورت گیرد، وجود دارد.

حسینی با بیان اینکه زمین واگذار شده برای علوفه کاری واگذار می‌شود، گفت: قیمت زمین دارای کاربری زراعی با مسکونی متفاوت است و با توجه به اینکه کاربری زمین زراعی و علوفه کاری است نمی‌توان قیمتی روی آن گذاشت.

حاشیه نشینان مخالف واگذاری جنگل هستند

در حالی که منابع طبیعی معتقد است واگذاری عرصه جنگلی واز طبق قانون و براساس حکم قضائی صورت می‌گیرد اما دوستداران منابع طبیعی و کارشناسان نظری دیگری دارند و عنوان می‌کنند ارزش زمین واگذار شده چندصد برابر دام‌ها و تأسیسات دامی است و باید قرارداد منعقد شده لغو شود.

روستاییان حاشیه جنگل واز نیز با واگذاری بکرترین عرصه جنگلی به شخص مخالف هستند و از مسئولان امر تقاضا دارند نسبت به ابطال قرارداد و بازگشت عرصه‌ها به طبیعت اقدام کنند.

علی شادمان فرماندار نور نیز با بیان اینکه خسارت به جنگل‌های هیرکانی قابل پذیرش نیست، درباره واگذاری قطعه‌ای از جنگل‌های واز به یک دامدار به خبرنگار مهر می‌گوید: فرماندار برای حفظ و صیانت از انفال و عرصه‌های ملی تلاش می‌کند تا جلوی تصرف به عرصه‌های طبیعی را بگیرد.

وی با اظهار اینکه پرونده واگذاری قطعه‌ای از جنگل‌های واز در دست بررسی است، ادامه داد: این قطعه از عرصه‌ها طبق توافق و حکمی بود که منابع طبیعی ملزم به واگذاری شد و دامدار نیز این منطقه را انتخاب کرد.

شادمان یادآور شد: در تلاش هستیم تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط اراضی غیر از جنگل واز به دامدار واگذار شود و این مسئله در حال رایزنی و پیگیری است.

به گزارش مهر، در قالب طرح خروج دام و پرداخت مابه ازا به دامداران تاکنون عرصه‌ها و قطعات زیادی از عرصه‌های طبیعی مازندران به اشخاص حقیقی برای علوفه کاری و غیره واگذار شده و پایش ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این عرصه‌ها و قطعات از حیض انتفاع خارج شده و در آن ویلاهای شیک و لاکچری قد کشیده شده است.

جنگل‌های شمال بیش از سه میلیون هکتار وسعت داشت که طی دهه‌های اخیر سطح قابل توجهی از آن با ویلاسازی ها، تخریب و تصرف آب رفت و فقط یک میلیون و۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده است.