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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲:۲۳

استاندار قم مطرح کرد:

اختصاص ۲۳ نقطه از شهر قم جهت احداث مدارس و مراکز آموزشی

اختصاص ۲۳ نقطه از شهر قم جهت احداث مدارس و مراکز آموزشی

استاندار قم گفت: برای ۸ محله از شهر قم با تراکم بسیار بالای دانش آموزی ۲۳ زمین جهت ساخت مراکز آموزشی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سه شنبه در مراسم بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان قم که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، توسعه فضاهای آموزشی در استان بر اساس نیاز دانش آموزان را ضروری دانست و افزود: با تلاش و اهتمام معلمان و دانش آموزان، افتخارات مهمی در عرصه‌های کنکور و المپیادهای علمی کسب شده است که قابل تقدیر است.

استاندار قم اولویت اصلی مدیریت استان را قدم برداشتن در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی در قم عنوان و اضافه کرد: هدایت اعتبارات دولتی و ظرفیت‌های مدیریت شهری در این راه و استفاده از ظرفیت مهم خیرین مدرسه ساز در قم، کمک شایانی به بهبود و توسعه مدارس در استان داشته است.

وی با اشاره به اختصاص ۲۳ زمین جهت احداث مدارس و مراکز آموزشی در ۸ نقطه از شهر قم که با تراکم بسیار بالای دانش آموزی مواجه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت خیرین محترم، این مدارس هرچه سریع‌تر آماده و در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.

سرمست در پایان با بیان اینکه خیرین خود را در میدان عمل به خوبی نشان می‌دهند، تصریح کرد: در کنار اقدامات زیرساختی و زیربنایی، فراهم آوردن تجهیزات آموزشی برای دانش آموزان بی بضاعت در این شرایط کرونایی، در دستور کار خیرین قرار گرفته است.

کد مطلب 5154978

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