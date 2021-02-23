اختصاص ۲۳ نقطه از شهر قم جهت احداث مدارس و مراکز آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه سه شنبه در مراسم بیست و دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان قم که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، توسعه فضاهای آموزشی در استان بر اساس نیاز دانش آموزان را ضروری دانست و افزود: با تلاش و اهتمام معلمان و دانش آموزان، افتخارات مهمی در عرصه‌های کنکور و المپیادهای علمی کسب شده است که قابل تقدیر است.

استاندار قم اولویت اصلی مدیریت استان را قدم برداشتن در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی در قم عنوان و اضافه کرد: هدایت اعتبارات دولتی و ظرفیت‌های مدیریت شهری در این راه و استفاده از ظرفیت مهم خیرین مدرسه ساز در قم، کمک شایانی به بهبود و توسعه مدارس در استان داشته است.

وی با اشاره به اختصاص ۲۳ زمین جهت احداث مدارس و مراکز آموزشی در ۸ نقطه از شهر قم که با تراکم بسیار بالای دانش آموزی مواجه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با مشارکت خیرین محترم، این مدارس هرچه سریع‌تر آماده و در اختیار آموزش و پرورش قرار بگیرد.

سرمست در پایان با بیان اینکه خیرین خود را در میدان عمل به خوبی نشان می‌دهند، تصریح کرد: در کنار اقدامات زیرساختی و زیربنایی، فراهم آوردن تجهیزات آموزشی برای دانش آموزان بی بضاعت در این شرایط کرونایی، در دستور کار خیرین قرار گرفته است.