  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۰:۳۹

رسانه‌های خبری اعلام کردند؛

زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در محور شرقی کرانه باختری

زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در محور شرقی کرانه باختری

منابع رسانه ای از زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در محور شرقی کرانه باختری و وخامت حال جسمانی وی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی وابسته به ارتش این رژیم در پایگاهی واقع در محور شرقی کرانه باختری خبر داده و حال او را وخیم گزارش کردند.

بر اساس این گزارش، رسانه های رژیم صهیونیستی عنوان کردند که این نظامی صهیونیست از سوی افراد ناشناس از ناحیه سَر هدف تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.

این نظامی به بیمارستان «هداسا عین عارم» واقع در قدس اشغالی انتقال داده شده است. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.

برخی منابع نیز در این ارتباط اعلام کردند که گمان می رفت این نظامی صهیونیست با سنگ هدف قرار گرفته باشد اما پس از انتقال به بیمارستان مشخص شده که گلوله به سر وی اصابت کرده است.

کد مطلب 5155191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها