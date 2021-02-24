زخمی شدن یک نظامی صهیونیست در محور شرقی کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یک نظامی وابسته به ارتش این رژیم در پایگاهی واقع در محور شرقی کرانه باختری خبر داده و حال او را وخیم گزارش کردند.

بر اساس این گزارش، رسانه های رژیم صهیونیستی عنوان کردند که این نظامی صهیونیست از سوی افراد ناشناس از ناحیه سَر هدف تیراندازی قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.

این نظامی به بیمارستان «هداسا عین عارم» واقع در قدس اشغالی انتقال داده شده است. پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرده است.

برخی منابع نیز در این ارتباط اعلام کردند که گمان می رفت این نظامی صهیونیست با سنگ هدف قرار گرفته باشد اما پس از انتقال به بیمارستان مشخص شده که گلوله به سر وی اصابت کرده است.