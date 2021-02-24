پیش بینی تندباد با سرعت ۷۰کیلومتر در خراسان رضوی

زهرا آهنگرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق جنوب و جنوب شرق خراسان رضوی احتمال افزایش سرعت باد تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت وجود دارد، گفت: با افزایش شدت وزش باد در این مناطق احتمال بروز خسارت وجود دارد.

وی افزود: افزایش شدت باد در دیگر مناطق استان نیز وجود دارد اما بیشترین میزان شدت باد در مناطق جنوب و جنوب شرق استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با بیان اینکه با گسترش بیشتر سامانه بارش زا در استان انتظار بارش برف به ویژه در مناطق شمالی خراسان رضوی وجود دارد، اظهار کرد: هر چند انتظار بارش سنگین برف وجود ندارد اما نواحی شمالی استان شاهد بارش‌های پراکنده برف خواهند بود.

وی به وضعیت بارش‌ها در مشهد اشاره و بیان کرد: طبق ارزیابی داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی احتمال بارش برف به ویژه در ارتفاعات و اطراف مشهد نیز وجود دارد.

آهنگرزاده همچنین به احتمال کاهش دمای هوا تا ۱۳ درجه زیر صفر اشاره و اظهار کرد: طبق این پیش بینی احتمال کاهش دمای هوا به ویژه در مناطق سردسیر استان تا ۱۳ درجه زیر صفر وجود دارد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به دمای هوای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: قوچان با کمینه دمای هوای هفت درجه سلسیوس و تایباد با بیشینه دمای هوای ۲۲ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند.

وی افزود: بیشترین شدت وزش باد طی این مدت در شهرستان‌های بردسکن، فریمان و تربت‌حیدریه با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.