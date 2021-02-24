جشن ۵هزار تومانی، زمینه آزادی ۷۰ پدر زندانی را فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، در آستانه سالروز ولادت امیرالمومنین علی علیه‌السلام مردم نوع دوست ایران با واریز مبلغی بالغ بر ۱۹ میلیارد ریال در طرح خداپسندانه آزادی پدران دربند زمینه رهایی ۷۰ بدهکار مالی تحت حمایت ستاد دیه را فراهم نمودند.

در این برنامه که در طی ۵ روز برگزار شد، قریب به اتفاق مشارکت کنندگان با پرداخت تنها ۵ هزار تومان در این پویش مشارکت داشتند تا به سهم خود یاری‌گر مردان عائله‌مندی باشند که نه با ارتکاب اعمال مجرمانه، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت اقراض یا اقساط مربوط به وام‌های بانکی روانه حبس شده بودند.

چهارمحال و بختیاری، کرمان، قزوین، هرمزگان، مازندران، گیلان، آذربایجان‌غربی، خراسان‌رضوی، سمنان، البرز، کردستان، البرز و اصفهان در شمار استان‌هایی بودند که محبوسان غیرعمد آن‌ها به برکت این اقدام حسنه به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

بنیاد «یاران عشق» به عنوان بانی برنامه سال گذشته نیز در آستانه سال نو با برپایی طرح «زندان جای مادران نیست»، زمینه آزادی ۲۵ محبوس زنی را فراهم نمود که با رقم بدهی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال در بند بودند.