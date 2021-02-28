کاهش تصافات منجربه فوت درجاده های مازندران/نقاط حادثه خیز حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران با تاکید بر لزوم حذف نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های استان، اظهار داشت: احداث دوربرگردان‌ها و زیرگذرها می‌بایست با رعایت تمام اصول فنی و ایمنی باشد.



معاون استاندار مازندران تصریح کرد: مصوبات جلسات شورای ترافیک باید به شکلی باشد که ضمن جلب رضایت مردم، شاهد کاهش تصادفات باشیم.



رازجویان با تاکید بر اینکه جلسات شورای ترافیک شهرستان‌ها باید به شکل منظمی در فرمانداری‌ها برگزار شود، افزود: بسیاری از گره‌های ترافیکی در شهرهای استان با اتخاذ تصمیمات مناسب در جلسات شورای ترافیک قابل رفع شدن است.



رازجویان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و احتمال افزایش تردد در جاده‌های استان، اظهار داشت: با حذف نقاط حادثه‌خیز و نصب علائم راهنمایی در مکان‌های مناسب، باید ایمنی جاده‌ها را افزایش داده تا شاهد کاهش آمار تلفات باشیم.



وی ادامه داد: استقرار دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند اورژانس، پلیس، راهداری و هلال‌احمر در جاده‌های استان می‌تواند منجر به کاهش آمار فوتی‌ها گردد.



رازجویان با بیان اینکه به گزارش سازمان راهداری، تصادفات فوتی استان مازندران در ۱۱ ماه ابتدای امسال نسبت به مشابه سال گذشته، هفت درصد کاهش یافته، افزود: تعداد فوتی‌ها در محل حادثه نیز ۲۶ درصد کاهش یافته است.



رازجویان تاکید کرد: بررسی و آنالیز دقیق دلایل تصادفات منجر به فوتی، می‌تواند باعث شکل گیری داده‌هایی شود که در تصمیم‌سازی‌های درست، نقش مؤثری داشته باشند.



معاون استاندار مازندران همچنین از شهرداران خواست در روزهای انتهایی سال ضدعفونی کردن معابر، زیباسازی و تجدید رنگ‌آمیزی بلوارها و خطوط عابر پیاده را در دستور کار قرار دهند.



رازجویان همچنین با اشاره به ضرورت کنترل ترافیک در اطراف بازارهای استان، افزود: به دلیل شیوع کرونا و احتمال افزایش آمار مبتلایان، پلیس راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری‌ها مانع از ایجاد ترافیک و ازدحام جمعیت در بازارها شوند.



رازجویان همچنین با اشاره به در پیش بودن ۱۵ اسفند روز درختکاری، به طرح "میراث ماندگار" جهت احیای طبیعت اشاره نمود و ادامه داد: شهرداران و دهیاران بحث کاهش درخت و نهال‌کاری را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.