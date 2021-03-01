به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد ابول نژادیان یک شنبه شب در گفتوگو با صدا و سیمای خوزستان اظهار کرد: در چند روز گذشته میزان مراجعات به بیمارستانها در شهرستانهای اهواز، ماهشهر، دشت آزادگان، شوشتر و دزفول زیادتر شده است.
ابول نژادیان افزود: همین عامل موجب شده است فشار زیادی به بیمارستانها در شهرستان اهواز وارد شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد عامل شیوع کرونا در خانوادههاست، ادامه داد: هنوز برخی خانوادهها ضعف، بی حالی و گلودرد را یک سرما خوردگی میدانند و در صورت بروز این علائم خود را قرنطینه و برای درمان اقدام کند.
فرمانده قرارگاه مقابله با بیماری کرونا در استان خوزستان بیان کرد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی در ادارات و مردم بهتر شده است اما برای کنترل این بیماری نیازمند همکاری و مشارکت مردم هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه برای سفر هوایی به مبدا و مقصد خوزستان نیاز به تست پی سی آر نیست، گفت: به علت اینکه سفر به خارج از خوزستان در شرایط کرونا یک قرنطینه معکوس است در استان مصوب شد هر کس قصد سفر دارد ۴۸ ساعت قبل به مراکز ۱۶ گانه و نمونه گیری کرونا، مراجعه و تست سریع بگیرد و دیگر نیازی به تست پی سی آر نیست.
وی افزود: حدود ۱۱ مرکز در اهواز و شهرستانهای استان تستهای سریع کرونا انجام میگیرد.
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