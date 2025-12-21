  1. ورزش
مدافع بارسلونا رباط صلیبی داد

مدافع تیم فوتبال بارسلونا در جریان تمرین این تیم از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آندریاس کریستنسن مدافع دانمارکی تیم فوتبال بارسلونا که در فصل جاری و در اکثر بازی‌ها برای این تیم به میدان رفته بود از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد.

باشگاه بارسلونا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازیکن تیم اول، آندریاس کریستنسن، در جریان تمرین روز شنبه و بر اثر پیچ‌خوردگی ناگهانی زانو، دچار پارگی جزئی رباط صلیبی قدامی زانوی چپ شده است. پس از انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی، تصمیم گرفته شد روند درمانی او به‌صورت غیرجراحی (محافظه‌کارانه) دنبال شود.

مدت زمان بازگشت این بازیکن به میادین به روند بهبودی و پیشرفت شرایط جسمانی او بستگی خواهد داشت.

