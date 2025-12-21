مدافع بارسلونا رباط صلیبی داد

به گزارش خبرنگار مهر، آندریاس کریستنسن مدافع دانمارکی تیم فوتبال بارسلونا که در فصل جاری و در اکثر بازی‌ها برای این تیم به میدان رفته بود از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد.

باشگاه بارسلونا با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازیکن تیم اول، آندریاس کریستنسن، در جریان تمرین روز شنبه و بر اثر پیچ‌خوردگی ناگهانی زانو، دچار پارگی جزئی رباط صلیبی قدامی زانوی چپ شده است. پس از انجام معاینات و آزمایش‌های پزشکی، تصمیم گرفته شد روند درمانی او به‌صورت غیرجراحی (محافظه‌کارانه) دنبال شود.

مدت زمان بازگشت این بازیکن به میادین به روند بهبودی و پیشرفت شرایط جسمانی او بستگی خواهد داشت.