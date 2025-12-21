معاون استاندار قم: طلاق در قم ۱۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار و شورای معاونین و مشاورین استانداری قم با آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و امام جمعه قم، به تشریح شاخصها و برنامههای حوزه اجتماعی و فرهنگی استان پرداخت و با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قم گفت: استان بهعنوان پایتخت حدیث شیعی و محور زیست فرهنگی و زیارت کشور، ظرفیت بالایی در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دارد و توسعه این حوزهها از اولویتهای مدیریت استان به شمار میرود.
محمودی افزود: اقدامات محلهمحور در هشت ماهه سال جاری سبب کاهش قابل توجه سرقتهای خرد و مهم، تصادفات درون شهری و جرحی، و همچنین شرارت نسبت به مدت مشابه سال قبل شده است و همچنین در حوزه طلاق، با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری، کاهش ۱۴ درصدی ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد محلهمحوری باعث شده مردم در تعیین اولویتها و نیازها مشارکت فعال داشته باشند؛ بهعنوان مثال در منطقه پردیسان، صدور اسناد منازل برای حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی تحت پوشش قرار گرفت و صدور چند هزار سند به مراحل پایانی رسیده است.
سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری بر هماهنگی میان دستگاهها در اجرای پروژههای اجتماعی، فرهنگی و زیارتی تأکید کرد و گفت: آموزش و پرورش، اوقاف، سپاه و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در ساخت مدارس، اردوگاهها و اماکن ورزشی مشارکت دارند تا خدمات به شکل تلفیقی و کارآمد ارائه شود.
وی با اشاره به حوزه زیارت نیز گفت: برگزاری کلانرویدادها در قم مانند اربعین، دهه کرامت و مناسبتهای مذهبی، امکان پذیرش سه برابر جمعیت پیشبینی شده زائر را فراهم کرده و این اقدامات با مدیریت و هماهنگی دقیق دستگاهها انجام شده است.
محمودی افزود: تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان با اولویت پنج مسئله کلیدی، اجرای طرحهای فرهنگی-اجتماعی با همکاری حوزههای علمیه و دفتر تبلیغات و همچنین برنامههای کاهش آسیبهای اجتماعی، از دیگر اقدامات مهم معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت است که با هدف توسعه زیست فرهنگی، اجتماعی و زیارت در قم ادامه دارد.
قم- معاون استاندار قم گفت: در حوزه طلاق، با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری، کاهش ۱۴ درصدی در قم ثبت شده است.
