به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست رونمایی از کتاب فرهنگ فلسفه روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ به صورت مجازی و در بستر فضای ابری برگزار می‌شود. کتاب «فرهنگ فلسفه» که به تازگی و به همت انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شده است، برگردان کتاب Dictionary of Philosophy and Religion نوشتۀ ویلیام ریس (William L. Reese) است.

این نشست با حضور غلامرضا اعوانی، شاپور اعتماد و شهرام پازوکی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این آدرس (https://www.skyroom.online/ch/irip/bc) در این نشست شرکت کنند.

فرهنگ‌نامۀ فلسفی حاضر که به عنوان طرح پژوهشی موظف در انجمن حکمت و فلسفۀ آن روزگار - حدود دو دهۀ پیش - برگردان دقیق آن به پارسی با همت و دست‌یاری استادان بزرگ و شناخته‌شدۀ این سرزمین انجام شده است، بر اساس کتاب ارزشمند موجودِ آن زمان Dictionary of Philosophy and Religion نوشتۀ ویلیام ریس (William L. Reese) انجام گرفته است، ولی از آن‌جا که قصد مترجمان صرفاً تهیه یک فرهنگ فلسفۀ غربی بود، مدخل‌های مربوط به اسلام و فلسفۀ اسلامی - برای رعایت اختصار و البته ناکافی‌بودن آنها - همچنین مدخل‌های مربوط به ادیان بودایی، هندویی و تائویی حذف گردید. از دیگر سو، برای تکمیل و جامعیت بخشیدن به فرهنگ مذکور، مدخل‌های دیگری از آثار زیر ترجمه و به بدنۀ فرهنگ حاضر افزوده شد:

Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn, ۱۹۹۶

A Dictionary of Philosophy, Antony Flew, ۱۹۷۹

The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Nicholas Bunin and Jyuanyu, ۲۰۰۴

A Dictionary of Philosophy, Dogbert D. Runes, ۱۹۶۴

حوزه‌هایی که مترجمان فرهنگ فلسفه به ترجمۀ مدخل‌های آن اهتمام ورزیده‌اند، به شرح زیر است:

۱. شاپور اعتماد، مدخل‌های «معرفت‌شناسی، فلسفۀ علم، فلسفه‌های تحلیلی»؛

۲. شهین اعوانی، مدخل‌های «روان‌شناسی، فلسفۀ اخلاق، جامعه‌شناسی»؛

۳. غلامرضا اعوانی، مدخل‌های «فلسفه‌های قرون وسطی»؛

۴. شهرام پازوکی، مدخل‌های «فلسفه‌های یونانی، برخی واژگان عمومی و فلسفه‌های مدرن»؛

۵. بهاءالدین خرمشاهی، مدخل‌های «فلسفه‌های انگلیسی، امریکایی و فلسفه‌های مضاف»؛

۶. کامران ساسانی، بیش از نیمی از مدخل‌ها در حوزه‌های متفاوت فلسفۀ غربی؛

۷. بهزاد سالکی، مدخل‌های «فلسفه‌های قاره‌ای، الهیات و متألهان یهودی و مسیحی»؛

۸. ضیاء موحد، مدخل‌های «منطقی و فلسفه‌های تحلیلی».

برای سادگی دسترسی، آن‌چنان‌که باید و شاید، ترتیب مدخل‌ها براساس حروف انگلیسی تنظیم شد و برای هر اصطلاح، سه برابرنهاد رایج پیشنهاد شد. همچنین نمایۀ جامعی در پایان این فرهنگ‌نامه برای بهره‌مندی و آسانی مراجعه و تحقیق مخاطبان، با دست‌یاری محمدباقر انصاری تنظیم و افزوده شد.