پایش و بازنگری پرونده زندانیان استان بوشهر/ ارفاق قانونی اعمال شد

رضا مقبلی قرائی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کمک و همت خیران و ستاد دیه استان، ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد استان بوشهر در آستانه مبعث رسول اکرم (ص) و به مناسبت روز قرآنی استان بوشهر آزاد شدند.

وی میزان بدهی این زندانیان را ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با کمک خیرین تأمین شد و چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز تسهیلات پرداخت شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر با اشاره به رتبه ششم استان در زمینه پایش و بازنگری دوباره پرونده‌های زندانیان بیان کرد: با اجرای این طرح پایش پرونده دو هزار و ۳۶۵ زندانی در استان بازنگری و ارفاق قانونی در مورد این افراد انجام شد.

بازنگری دوباره پرونده‌ها در زندان‌ها

وی با تقدیر از قضات استان بوشهر برای پایش و بازنگری دوباره پرونده‌ها در زندان‌ها اضافه کرد: در نیمه نخست سال جاری قضات استان بوشهر ۵۷۰ مورد بازدید از زندان‌های این استان داشتند که از این نظر رتبه هفتم کشور را دارند.

مقبلی قرائی به افزایش دو برابری گرفتن رضایت از شاکیان برای محکومان قصاص در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته رضایت ۱۷ نفر از اولیای دم برای محکومان گرفته شده است.

وی توسعه اشتغال برای زندانیان را یکی از اقدامات مهم در زندان‌های استان دانست و اضافه کرد: اشتغال‌های متعددی برای زندانیان در زمینه‌های مرغداری، کشاورزی، پرورش ماهی و… انجام شده است.

اشتغال به کار ۴۳۰ مددجو در زندان‌

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بوشهر از اشتغال به کار ۴۳۰ مددجو در زندان‌های استان خبر داد و افزود: چندین فرهنگ سرای اشتغال در زندان‌های استان بوشهر ایجاد شده است.

وی یکی از اقدامات مهم در استان بوشهر را تجهیز همه زندان‌های استان به سامانه ملاقات مجازی دانست و تصریح کرد: در ارتباط با مراقبت‌های کرونایی نیز اقدامات خوبی در زندان‌های استان صورت گرفته است.