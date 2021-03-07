برگزیدگان چهارمین دوسالانه نشان شیرازه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری چهارمین دوسالانه نشان شیرازه، دبیرخانه چهارمین دو سالانه نشان شیرازه از دهه اول دی ماه سال جاری شروع به فعالیت کرد و تا ۲۱ بهمن ماه از مجموع ۶۵۳ اثر رسیده به دبیرخانه، پس از بررسی هیات انتخاب ۲۹۵ اثر به مرحله نیمه‌نهایی داوری راه یافت.

در مرحله نهایی داوری نیز ۶۴ اثر نامزد دریافت جایزه در گروه‎‌های مختلف شدند که پس از آن براساس رأی هیئت داوران چهارمین دوسالانه نشان شیرازه، نتایج به شرح زیر تصویب شد:

الف: بخش پیکره کتاب

۱. برترین طراحی کتاب تصویری:

دراین بخش کتاب بهزاد (شناخت‌نامه گلپایگانی) از انتشارات چاپ و نشر نظر به عنوان کتاب برتر شناخته شد و جوایز به مجید کاشانی (مدیرهنری و طراح گرافیک) و انتشارات چاپ و نشر نظر اهدا شد.

دیگر نامزدها این بخش عبارت بودند از: کتاب‌های بی‌زمستان (مجموعه سفرنامه‌های عکس‌های تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان)، موآ و سه‌رنگ از انتشارات مثلث و کتاب‌های سفر به آن سوی دریاها، شکار انسان، گرگ‌ها با چشم باز می‌خوابند و صلیب خونین از انتشارات سوره مهر.

۲. برترین طراحی کتاب مصور

الف) دربخش بزرگسال کتاب هارمونی روان از انتشارات ذهن‌آویز به عنوان کتاب برتر شناخته شد و جوایز به سمانه قاسمی (تصویرگر)، سوگل علمی (طراح گرافیک) و انتشارات ذهن‌آویز (خانم سوگل علمی) تعلق گرفت.

ب) در بخش کودک و نوجوان کتاب ضحاک از انتشارات مدرسه به عنوان کتاب برتر برگزیده انتخاب شد و جوایز به مهرداد موسوی (طراح گرافیک) و نوشین صفاخو (تصویرگر) اهدا شد.

۳. برترین مدیر هنری نشر

در این بخش جایزه به رضا دالوند برای مدیریت هنری مجموعه کتاب‌‎های انتشارات مدرسه اهدا شد.

۴. برترین ناشر حامی طراحی کتاب

در این بخش، برترین ناشر حامی طراحی کتاب انتشارات مدرسه شناخته شد و به مدیر نشر تقدیم شد.

دیگر نامزد این بخش انتشارات کتاب «چ» برای کتاب‌های اپوش و یک گرگ و سه بزغاله بود.

۵. برترین طراحی کتاب علمی آموزشی

در این بخش مجموعه آثار نشر طلایی (کتاب‌‎های نبرد ایرانیان، پهپادها و فرهنگ‌نامه تاریخ ایران) به عنوان کتاب برتر شناخته شدند و جوایز به کاظم طلایی (مدیر هنری)، نماینده گروه طراحان گرافیک و تصویرگران کتاب‌های نبرد ایرانیان، پهپادها و فرهنگ‌نامه تاریخ ایران (آقای فرهاد جمشیدی) و مدیر نشر کاظم طلایی اهدا شد.

شایسته تقدیر در بخش طراحی کتاب علمی آموزشی به انتشارات سایان اهدا شد.

ب: بخش اجزای کتاب

۱ برترین طراحی گرافیک جلد کتاب:

هیأت داوران دربخش برترین طراحی جلد کتاب باتوجه به آثار رسیده نتوانستند تفکیکی بین (طراحی جلد کتاب با خوشنویسی و تایپوگرافی) و (طراحی جلد کتاب با تصویرسازی و عکاسی) قایل شوند.

برترین طراح گرافیک جلد کتاب حبیب ایلون برای مجموعه آثار در انتشارات هرمس و کتاب «چ» شناخته شد.

سعید دین‌پناه برای طراحی جلد کتاب امام خمینی (ره) از انتشارات به‌نشر شایسته تقدیر شناخته شد.

دیگر نامزدهای این بخش عبارت بودند از: اعزامی از شهر ری، رهایم کن خورشید شبگرد (انتشارات سوره مهر)، کتاب‌های تقلای اروی، روان سیاست نئولیبرالیسم و تکنولوژی‌های جدید قدرت، بوطیقای ناسیونال‌سوسیالیسم و اینترنت ما اطلاعات زیاد (انتشارات اسم) و کتاب‌های باغبان، ماه شب بارانی، اولین شب بهار، تنهایی و سفر (انتشارات مدرسه)

۲. برترین طراحی گرافیک متن در صفحه‌آرایی کتاب‌های کودک و نوجوان و بزرگسال

مهرداد موسوی برای کتاب‌های ترنجون از نشر توت و دختر آبی مریخی از انتشارات اودیسه شناخته شد.

خانم نگین حاج‌زوار برای کتاب من خدا هستم با من حرف بزن، از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی و علیرضا پوراکبری برای کتاب امان‌نامه از انتشارات قو شایسته تقدیر شناخته شدند.

۳. برترین طراحی گرافیک «قلم متن»

علی خدایی برای کتاب‌های دامبی بامبی، ریزریزریزامبی از انتشارات علمی و فرهنگی برترین اثر این بخش معرفی شد.

دیگر نامزدهای این بخش عبارت بودند از: مجموعه کتاب‌های ۱۰ جلدی شاه فراری شده (انتشارات به نشر)

۴. برترین تصویرسازی کتاب در بخش کودک و نوجوان

برترین تصویرساز کتاب در بخش کودک و نوجوان غزل فتح‌اللهی (تصویرگر) برای کتاب تو یک جهانگردی از انتشارات فاطمی شناخته شد.

هیأت داوران در بخش های برترین طراحی کتاب غیر تصویری، برترین طراحی کتاب گویا و برترین طراحی کتاب الکترونیک هیچ اثری را حائز دریافت جایزه ندانستند.

همچنین برای نخستین بار در چهارمین دوره نشان شیرازه از سه پیشکسوت این حوزه استاد محمد بهرامی، فریده شهبازی و غلامعلی مکتبی تقدیر و تشکر شد.