گوگل زیر ذره بین سازمان نظارت بر رقابت انگلیس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، گوگل هفته گذشته اعلام کرد از این پس فناوری تبلیغاتی که مبتنی بر رصد افراد در وب سایت‌های مختلف است را پشتیبانی نخواهد کرد. این اقدام به ایجاد موجی علیه این شرکت در صنعت تبلیغات منجر شد. زیرا فناوری تبلیغاتی گوگل در میلیون‌ها وب سایت استفاده می‌شود.

در همین راستا گروه MOW ( متشکل از ناشران اخبار و شرکت‌های تبلیغاتی) در انگلیس نامه‌ای به سازمان رقابت و بازارهای این کشور نوشته و از اقدام گوگل برای محدود کردن ردیابی کاربران توسط تبلیغ کنندگان انتقاد کرده‌اند.

این سازمان نیز تصمیم دارد در این باره تحقیقات گسترده ای انجام دهد.

البته سازمان رقابت و بازارهای انگلیس از ماه ژانویه تحقیقاتی درباره این شرکت را آغاز کرد. در آن زمان گوگل اعلام کرده بود از سال آینده میلادی ردیابی افراد با کمک کوکی های طرف سوم را در مرورگر خود مسدود می‌کند. گروه MOWاین اقدام را غیر رقابتی خوانده بود.

اکنون با گسترده‌تر شدن تحقیقات احتمالاً شواهد بیشتری از عملکرد ناعادلانه گوگل برای ارتقای کسب و کار خود مشاهده می‌شود.