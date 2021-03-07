انیمیشن «آیینه خیس» با برداشتی از شعر عطار ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انیمیشن «آیینه خیس» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی امیرهوشنگ معین که برداشتی آزاد از شعر شیخ صنعان عطار است، آماده نمایش شد.

«آیینه خیس» داستان نگارگر پیری است که عاشق دختر جوانی می‌شود؛ نگارگری که سال‌ها قصه عشق تصویر کرده ولی امروز خود در دام آن افتاده است.

امیرهوشنگ معین درباره‌ی این اثر توضیح داد: «آیینه خیس» برداشتی آزاد از شعر شیخ صنعان عطار است و دیالوگی ندارد. مخاطبان این فیلم، بزرگسالان خواهند بود. البته می‌توان مخاطبان کم سن‌تر را هم در جمع تماشاگران این انیمیشن محسوب کرد، اما قصد من تمرکز بر بزرگسالان است.

وی افزود: «آیینه خیس» در مدت زمان هفت دقیقه و با تکنیک کات‌اوت که تکنیکی دوبُعدی است، تولید شده است.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از تهیه‌کننده، کارگردان و انیماتور: امیرهوشنگ معین، فیلمنامه: هاجر مرادی، امیرهوشنگ معین، موسیقی: مهدی نادری، صدا: رنو دنی، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.