اما و اگرهای کرونایی سفرهای نوروزی/ مردم و متولیان بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جدال ۳ وزارت راه، گردشگری و بهداشت بر سر لغو یا انجام سفرهای نوروزی به سردرگمی مردم از نحوه انجام این سفرها در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ منجر شده است.
در حالی که وزارت راه و شهرسازی توانسته بود وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا را برای انجام سفرهای نوروزی با وسایل حمل و نقل عمومی راضی کند، وزارت گردشگری نیز در اقدامی، خواهان باز شدن هتلها و اماکن اقامتی دارای مجوز از این وزارتخانه در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ از ستاد ملی کرونا شد.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت نیز دو هفته قبل در برنامه زنده گفت وگوی ویژه خبری اعلام کرد سفرهایی که با خودروی شخصی و همچنین تورهای گردشگری دارای مجوز و با هدف اقامت در هتلها انجام شود، مورد تأیید وزارت بهداشت است اما سفرهایی که با خودروی شخصی و برای اقامت در منازل اقوام در دیگر شهرها یا چادر زدن در اماکن عمومی باشد، ممنوع است.
با این حال در دو روز اخیر وزارت بهداشت در چرخشی آشکار با تغییر مواضع خود، خواستار لغو کامل سفرهای نوروزی شده است.
موضوعی که با مخالفت شدید وزارت خانههای راه و بهداشت همراه بود؛ استدلال وزارت راه، فشار مضاعفی است که یک سال کرونایی بر شرکتهای هواپیمایی، ریلی و حمل و نقل جادهای مسافری وارد کرده.
وزارت راه میگوید: همه وسایل نقلیه عمومی اعم از قطار، اتوبوس و هواپیما پروتکلهای بهداشتی را رعایت میکنند؛ اتوبوسها و قطارها ملزم به فروش ۵۰ درصد ظرفیت خود هستند و هواپیماها حداکثر ۶۰ درصد صندلیهای هر پرواز را عرضه میکنند.
از دیگر استدلالهای وزارت راه، محدود بودن درآمد شرکتهای حمل و نقل مسافر (در همه شقوق حمل و نقل) به بازه زمانی نوروز است؛ این در حالی است که اگرچه در ابتدای بهار سال گذشته در ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای تسهیلات به شرکتهای حمل و نقلی برای رفع آسیبهای لغو سفرهای نوروز ۱۳۹۹ به تصویب رسیده بود، ولی همچنان برخی از شرکتهای حمل و نقلی از دریافت این تسهیلات به دلیل خودداری بعضی از بانکهای عامل، علی رغم گذشت یک سال از تصویب پرداخت این تسهیلات در ستاد ملی کرونا، جا ماندهاند.
وزارت گردشگری نیز با استدلالی مشابه، خواستار برگزاری سفرهای نوروزی به صورت محدود با هدف انجام تورهای گردشگری و اقامت در هتلها شده تا هم آژانسهای گردشگری و هم مراکز اقامتی و هتلها بتوانند از درآمدهای این سفرها بهره مند شوند.
سازمان هواپیمایی کشوری: سفرهای نوروزی لغو نشده ولی پروازهای فوق العاده نداریم
محمد حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اواخر هفته گذشته به خبرنگار مهر گفت: سفرهای نوروزی از طریق هواپیما تاکنون لغو نشده و ما هیچ برنامهای هم در این رابطه نداریم.
وی اضافه کرد: ممکن است پرواز برای استانهایی که شرایط ویژه پیدا میکنند کاهش یابد و یا لغو شود که در این خصوص ما تابع دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
به گفته این مقام مسئول در سالهای گذشته یک ماه پیش از عید امکان پیش خرید بلیت وجود داشت اما امسال پرواز فوقالعاده یا ناوگان ویژهای برای پاسخگویی به سفرهای نوروزی نخواهیم داشت و فقط سفرهای برنامهای انجام میشود.
معاون وزیر راه: اگر ایرلاینی بیش از ۶۰ درصد ظرفیت، بلیت بفروشد، جریمه میشود
کاپیتان تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپمایی کشوری نیز دو هفته قبل در نشست خبری تشریح برنامههای این سازمان در زمینه سفرهای هوایی نوروز ۱۴۰۰ اظهار کرد: سازمان هواپیمایی نسبت به اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر انجام پروازهای داخلی با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما، به شدت سخت گیر است و اگر شرکت هواپیمایی، بیش از ظرفیت مذکور اقدام به فروش بلیت کند، با جریمه یا لغو پروازهای آن ایرلاین روبه رو خواهد شد.
مدیرکل مسافری سازمان راهداری: اتوبوسهای بین شهری آماده انجام سفرهای نوروزی با ۵۰ درصد ظرفیت
داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز درباره سفرهای جادهای نوروزی به خبرنگار مهر اظهار کرد: اساساً ستاد ملی مقابله با کرونا توصیه به مسافرت نکردن میکند ما هم در سازمان راهداری، تابع همان چیزی هستیم که ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید و هیچ تأکیدی بر انجام سفر نداریم.
مدیرکل ادامه داد: ولی برای سفرهای ناگزیر که در حال حاضر هم انجام میشود، کاملاً آماده برگزاری هستیم و در تبعیت از ستاد ملی مقابله با کرونا، تمام تصمیماتمان را منطبق با این ستاد کرده و ناوگان جادهای ما، آماده به کار است.
باقرجوان در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ناوگان آماده سفر در نوروز ۱۴۰۰ اظهار کرد: ۱۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۳ هزار دستگاه مینی بوس و ۳۳ هزار دستگاه سواری کرایه جادهای ما فعال است و هم در حال حاضر و هم در ایام نوروز به ارائه خدمات میپردازند با این حال باز هم منتظریم ببینیم نظر نهایی ستاد کرونا برای سفرهای نوروزی چه خواهد بود.
وی تأکید کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی جادهای با ۵۰ درصد ظرفیت اقدام به جابه جایی مسافر میکند تا فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود قطعاً اگر نیاز به افزایش ظرفیت باشد، تعداد سرویسها را افزایش خواهیم داد.
رانندگان اتوبوس یا شرکتهای حمل و نقلی متخلف جریمه میشوند
این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اظهار داشت: در ناوگان اتوبوسی فقط امکان فروش بلیت برای صندلیهای کنار پنجره وجود دارد و در ناوگان کرایه سواری هم فقط برای سه نفر در هر خودرو بلیت به فروش میرسد.
وی درباره برخورد با شرکتها و رانندگانی که پروتکلهای ابلاغ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را رعایت نمیکنند، اظهار داشت: حدود ۲ هزار انواع برخورد با متخلفان داشتیم که بر اساس تخلفی که انجام دادهاند نوع برخورد متفاوت بوده؛ به طوری که بخشی از این برخوردها اخطار کتبی و بخشی دیگر تذکر شفاهی بوده است.
باقرجوان ادامه داد: بخشی از این برخوردها لغو پروانه یک ماه یا دو ماهه شرکت بوده و بخشی دیگر لغو فعالیت سه الی ۴ ماهه رانندگان بوده است که حدود ۱۲۶ مورد از این نوع برخوردها ثبت شده است.
امسال فقط سفرهای ریلی پیش فروش بلیت داشتند / بلیتهای فروخته شده کنسل میشوند؟
اواخر زمستان سال گذشته و همزمان با آغاز شیوع کرونا که در پی آن، سفرهای نوروز ۱۳۹۹ لغو شدند، به دستور وزیر راه و شهرسازی شرکتهای حمل و نقل ریلی مکلف به بازگرداندن بلیتهای فروخته شده به مسافران، آن هم بدون کسر هزینه کنسلی بلیت شدند.
اقدامی که به گفته سعید رسولی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای ریلی زیان وارد کرد.
با این حال در اسفند امسال، تنها بخش حمل و نقل عمومی مسافر که اقدام به پیش فروش بیت کرد، حمل و نقل ریلی بود که برای سفرهای نوروز ۱۴۰۰ اقدام به پیش فروش بلیت قطار کرد؛ همه بلیتهای نوروزی ریلی به فروش رسیده است؛ ضمن اینکه پیش فروش سفرهای نوروزی جادهای و هوایی برای نوروز ۱۴۰۰ به دستور ستاد ملی کرونا انجام نشد.
این در حالی است که وزارت راه منتظر نماند تا مصوبه نهایی ستاد ملی کرونا در خصوص سفرهای نوروز ۱۴۰۰ اعلام شود؛ از آنجایی که این ستاد هنوز به صورت قطعی نظر خود را اعلام نکرده، این احتمال که بار دیگر در نوروز ۱۴۰۰، سفرهای ریلی مجدداً لفو شوند، وجود دارد. مصوبهای که ممکن است تیر خلاصی به ادامه فعالیت اقتصادی شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری باشد؛ شرکتهایی که سال جاری به دلیل محدودیتهای کرونایی از یک سو و عدم همکاری بانکهای عامل در اعطای تسهیلات کرونایی به آنها، به اندازه کافی اقتصاد حمل و نقل ریلی را به مخاطره انداخته بود.
ترفند عجیب دور زدن ممنوعیت سفرهای جادهای: حمل خودرو با قطار!
در حال حاضر استان خوزستان به صورت خاص و چند استان دیگر مانند استانهای شمالی و چند شهر گردشگرپذیر مانند مشهد، شیراز، اصفهان، بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم برای سفرهای نوروزی ممنوع الورود شدهاند.
اما برخی مسافران برای دور زدن محدودیتهای سفرهای جادهای به این شهرها، اقدام به حمل خودرو با قطار به شهرهای ممنوعه کردهاند.
هزینه حمل خودرو با قطار در ایام عادی برای شهرهایی چون مشهد یا بندرعباس حول و حوش ۳۵۰ هزار تومان است ولی برای روزهای پایانی اسفند ماه، هزینه حمل خودرو با قطار، حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
با توجه به اینکه پلیس راهور در مبادی ورودی شهرهای ممنوعه، از ورود خودروهای شخصی به این شهرها جلوگیری میکنند و از سوی دیگر، ایستگاه قطار در شهرهای مشهد یا بندرعباس در داخل شهر است، برخی مسافران بدون هیچ ممانعتی با خودروی شخصی و حمل و با قطار، به داخل این شهرها ورود خواهند داشت.
نظر شما