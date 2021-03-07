به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نرم‌افزارهای جدید مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) به همراه گرامیداشت یاد و نام مرحوم استاد سید هادی خسروشاهی و افتتاح سایت «راه هادی» فردا برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی آیت الله حسن رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام و معرفی کتابخانه، نرم‌افزارها و سایت به وسیله مسئولان آنها همراه خواهد بود.

این مراسم دوشنبه ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ در قم، پردیسان، بلوار آزادی، بلوار شهید کوچکی، روبروی مجتمع علامه امینی، کتابخانه مرکز بررسی های اسلامی (مرحوم استاد خسروشاهی) برپا می شود.