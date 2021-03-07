اسکاتلندی ها فعلاً برای جدایی از انگلیس آمادگی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نظرسنجی انجام گرفته از سوی مرکز سنجش افکار عمومی «ساوانتا کومرس» حاکی از آن است که در مقطع فعلی، ۴۶ درصد مردم اسکاتلند به همه پرسی جدایی از انگلیس، پاسخ منفی می دهند.

این در حالی است که با حذف رای دهندگان مردد، شمار آنهایی که مخالف جدایی هستند به ۵۲ درصد نیز می رسد.

در سال ۲۰۱۴ میلادی نیز اسکاتلند همه پرسی استقلال برگزار کرد که ۵۵ درصد از مردم به آن رای منفی دادند.

از زمان تحقق برگزیت که با ناکامی لندن در مدیریت بحران کرونا همراه شد؛ حزب ملی اسکاتلند بار دیگر خواهان برگزاری همه پرسی برای جدایی از انگلیس شده است- اقدامی که البته با مخالفت بوریس جانسون نخست وزیر این کشور مواجه شد.

اسکاتلند و ایرلند شمالی بخش هایی از انگلیس هستند که به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا نیز رای منفی دادند. ۶۲ درصد اسکاتلندی ها مخالف برگزیت بودند.

اینها همه در شرایطی است که احتمالاً در انتخابات پارلمانی آتی، حزب محافظه کار انگلیس از کسب اکثریت بازمانده و مجبور به ائتلاف با حزب ملی گرای اسکاتلند خواهد شد.