کارگران بسیجی مانع از تعطیلی ۱۰۰ کارخانه در استان مرکزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر محسن ربیعی عصر یکشنبه در حاشیه نشست مشترک با جامعه کارگری استان مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: کارگران همواره یکی از اقشار تأثیرگذار و نقش آفرین در تاریخ ۴۲ ساله انقلاب بوده‌اند و در عرصه‌های مختلف نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی، کارگران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی مهمترین مانع تحقق اهداف دشمن یعنی تعطیلی کارخانه‌ها تولید در کشور شده‌اند.

کارگران با الگو قرار دادن فرهنگ جهادی همواره توانسته‌اند در جامعه همواره عزتمند و سرافراز باشند

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله ادامه داد: کارگران با الگو قرار دادن فرهنگ دفاع مقدس و تفکر بسیج و با تاسی از این دو فرهنگ توانسته‌اند در این سال‌ها خوش بدرخشند و در جامعه همواره عزتمند و سرافراز باشند.

ربیعی با بیان اینکه کارگران میان داران اصلی خنثی سازی تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان در حوزه اقتصاد هستند، گفت: بسیج کارگری به عنوان یار و پشتیبان اصلی این قشر زحمتکش همواره آنها را حمایت خواهد کرد و برنامه‌های محوری این سازمان رفع دغدغه‌های این عزیزان است.

رفع موانع تولید و مشکلات جامعه کارگری از اهداف طرح شهید برونسی است

وی تصریح کرد: طرح شهید برونسی با محوریت رفع موانع تولید و مشکلات جامعه کارگری یکی از برنامه‌های سازمان بسیج کارگری است که در این طرح تیم‌های تخصصی کارآمدان، تولید یاران، سفیران و رصدگران در زیرمجموعه طرح شهید برونسی فعالیت می‌کنند و مشکلات به طور جزئی مورد پایش قرار می‌گیرند تا برای رفع آنها با استفاده از همه ظرفیت‌ها اقدام کنیم.

کارگران بسیجی مانع تعطیلی ۱۰۰ کارخانه در استان مرکزی شدند

مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله با اشاره به آثار و برکات طرح شهید برونسی در استان مرکزی گفت: در سال ۹۹ با پیگیری‌ها و تلاش‌های کارگران بسیجی و با تاسی از فرهنگ جهادی و بسیجی این سازمان موفق به جلوگیری از تعطیلی ۱۰۰ کارخانه در استان شد.

ربیعی تاکید کرد: مشکلات تأمین نقدینگی و سرمایه، تأمین مواد اولیه، معوقات تسهیلات و مشکلات بیمه‌ای از مهمترین مشکلات کارخانه‌های تولیدی هستند و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر مسئولین این مشکلات برطرف شوند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از این ۱۰۰ کارخانه در شرف تعطیلی منجر به تثبیت بیش از ۱ هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم شد و این اقدامات و حمایت‌ها با پیگیری و همت کارگران ادامه دارد.