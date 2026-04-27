جامعه کارگری موتور محرکه و قهرمانان جهش تولید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روح الله استان مرکزی به مناسبت هفته بسیج کارگری بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: جامعه بزرگ کارگری و کارفرمایی همواره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در همه عرصهها به ویژه اقتصادی نقش خود را به خوبی ایفا نموده و درخشندهترین دوران آن، ایثارگری کارگران و تقدیم ۱۴ هزارشهید والامقام به انقلاب اسلامی بوده است.
این بیانیه می افزاید: با توجه به شرایط حال حاضر که در جنگ اقتصادی قرار گرفتهایم و امسال که به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» از طرف رهبر عزیز انقلاب نام گرفته است، ارزش و اهمیت کار دست اندرکاران عرصه کار و تولید بیش از پیش بوده بلکه مهمترین موضوع در شرایط کنونی است، امسال نیز طبق فرمان امام خامنهای (مد ظله العالی) با کمک کارگران و کارفرمایان رشد تولید را به بهترین نحو رقم زده و در این کارزار اقتصادی اجازه توقف چرخ تولید را به دشمن نخواهیم داد.
در این بیانیه بیان شده است: نهم اردیبهشت ماه سال ۹۰، سالروز بازگشت پیکر مطهر سردار شهید عبدالحسین برونسی اسوه کار و پیکار، به نام روز بسیج کارگران و کارخانجات نامگذاری شده است.
در این بیانیه آورده است: سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان مرکزی و عموم کارگران و کارفرمایان عزیز، به ویژه بسیجیان جان برکف، ضمن تبریک هفته بسیج کارگری و روز جهانی کارگر و با توکل به خداوند متعال و با تأسی از سیره و روش شهدای گرانقدر جامعه کارگری و کارفرمایی به ویژه، شهید والامقام «عبدالحسین برونسی»، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام عظمای ولایت (دامت برکاته) و شهدای دفاع مقدس اعلام میدارد تمامی بسیجیان پرتلاش عرصه تولید و خدمت در کنار کارفرمایان و کارآفرینان فهیم و همسنگران واقعی خود از همه ملت عزیز میخواهیم تا با حمایتهای مادی و معنوی خود از جمله ترجیح استفاده از تولید داخلی ما را در این مهم یاری کنند.
در پایان بیانیه آمده است: از تمامی مدیران و مسئولین میخواهیم با روحیه جهادی و انقلابی با برداشتن موانع قانونی و اداری از راه تولید، پشتیبانی واقعی خود را از تولید به عمل آورده و زمینه تحقق شعار سال مقام معظم رهبری را فراهم نمایند.
