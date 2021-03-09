به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بازار بیت‌کوین با جهش ارزش ارزهای مجازی مجدداً از یک تریلیون دلار فراتر رفت.

طبق پایگاه کوین‌دسک، قیمت بیت‌کوین در معاملات امروز، سه‌شنبه، ۷ درصد جهش کرد و به ۵۴,۰۲۹.۸۵ دلار رسید تا به این ترتیب ارزش بازار آن برای دومین بار پس ۱۹ فوریه از یک تریلیون دلار فراتر برود.

در روزهای اخیر با مشارکت شرکت‌های بزرگی همچون تسلا، اسکور و مایکرواستراتژی در خرید مقادیر بزرگ بیت‌کوین، قیمت این ارز مجازی رشد کرده است.

روز گذشته شرکت سازنده اپلیکیشن چینی میتو اعلام کرد بیت‌کوین و هم ارز دیجیتال اتر را خریداری کرده است.