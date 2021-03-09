برد یک نیمه ای پورتو مقابل یوونتوس با درخشش مهدی طارمی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا از ساعت ۲۳:۳۰ سه شنبه شب میزبان پورتو پرتغال در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا بود که با برتری یک بر صفر نماینده پرتغال در نیمه نخست همراه بود.

سرجیو اولیویرا (۱۹ - پنالتی) برای پورتو گلزنی کرد.

مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی پورتو پرتغال همچون دیدار رفت در ترکیب تیمش حضور داشت تا بار دیگر تأثیر خود را در پیش افتادن پورتو در نیمه اول بگذارد.

طارمی در دقیقه ۶ روی سانتر زانوسی صاحب موقعیت شوتزنی شد که با دفع مدافع یووه همراه بود اما توپ بازگشتی روی سر طارمی فرود آمد تا او با پرش بلند خود تیر دروازه شِزنی دروازه بان تیم میزبان را به لرزه در آورد.

مهاجم پورتو در ادامه، روی پاس کوتاه مارگا در محوطه جریمه یووه به توپ رسید اما خطای دمیرال روی طارمی باعث گرفتن پنالتی از سوی داور هلندی این بازی شد.

سرخیو اولیویرا نیز پشت ضربه پنالتی که توسط مهاجم تیم ملی ایران گرفته شده بود ایستاد تا بر خلاف جهت حرکت شزنی تور دروازه یووه را در تورین ایتالیا به لرزه درآورد.

هم تیمی‌های کریستیانو رونالدو فشار زیادی را روی دروازه پورتو آوردند اما دفاع چندلایه نماینده پرتغال مانع از گل خوردن این تیم در ۴۵ دقیقه ابتدایی بازی شد.

همچنین در دیدار همزمان بورسیا دورتموند آلمان نیز در نیمه اول توانست با گلزنی ارلینگ هالند مهاجم خود یک بر صفر از سویا اسپانیا پیش بیفتد.