به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، در ادامه ناآرامی‌ها و درگیری معترضان با پلیس و نیروهای امنیتی میانمار، امروز یکشنبه ۵ نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، نیروهای امنیتی امروز نیز به سوی معترضان در «یانگون» آتش گشودند که دست کم ۳ نفر در این شهر کشته شدند.

در ادامه این گزارش آمده است: دست کم دو نفر دیگر نیز در منطقه‌ای دیگر در این کشور واقع در جنوب شرقی آسیا کشته شدند که در مجموع تعداد کشته‌های امروز به دست کم ۵ نفر می‌رسد.

«تام اندروز» (Tom Andrews) گزارشگر ویژه سازمان‌ملل در امور میانمار پیشتر با صدور بیانیه ای که به شورای امنیت ارائه شد، اعلام کرد که نظامیان ارتش میانمار احتمالاً درحال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» هستند.

در بیانیه صادره از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور میانمار آمده بود که این جنایات شامل قتل، ناپدید کردن، اعدام، شکنجه، حبس و نقض قوانین و اصول حقوق بین‌المللی بوده است.

بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از ۸۰ نفر در جریان اعتراضات دراین کشور کشته و صدها نفر نیز زخمی شده اند.

گفتنی است، ارتش میانمار روز یکم فوریه با انجام یک کودتای نظامی «آنگ سان سوچی» رهبر حزب حاکم این کشور را از قدرت خلع و با تشکیل یک شورای نظامی اداره امور این کشور آسیایی را در دست گرفت.

به گزارش مهر، کشتار و سرکوب مردم میانمار در حالی به انجام می رسد که این کشور در سال های گذشته شاهد حمایت گسترده از آوارگی میلیونی و کشتار هرازان نفر از مردم مسلمان ایالت راخین واقع در شمال غربی میانمار بود.

رازقه کوماراسوامی عضو کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار پیشتر در گفتگو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد: ارتش میانمار به کودکان راخینی (مسلمانان روهینگیا) ظلم و ستم کرد؛ برخی آنها را از خانواده جدا کردند و بسیاری را نیز زنده‌زنده در آتش سوزاندند. بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در امور میانمار در سپتامبر ۲۰۱۸، نقض گسترده حقوق مسلمانان و دیگر اقلیت های این منطقه انجام گرفته است. شواهدی دال بر ارتکاب جرایم جنگی نیز وجود دارد. ما در زمینه حقوق بشر فعالیت داریم و نمی توانیم مجرمان را مجازات کنیم. نام ۶ ژنرال که در نسل کشی مسلمانان راخین نقش داشتند را گزارش کردیم. در خلال تحقیقات خود در میانمار به اطلاعاتی بسیار تکان دهنده دست یافتیم؛ از جمله خشونت علیه مردان جوان و ظلم و تجاوز جنسی در بازداشتگاه ها؛ ارتش میانمار علیه کودکان نیز اقدامات وحشیانه ای انجام داد. باید گزارشی که در مورد جنایات و ظلم ارتش میانمار علیه مسلمانان راخین آماده کرده‌ایم، توسط دادگاه هایی که دارای صلاحیت محاکمه جهانی هستند و دادگاه بین المللی کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد.

گفتنی است ارتش میانمار در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ حملات خود به منطقه راخین را آغاز کرد. در این حملات هزاران غیرنظامی راخینی جان باخته و حدود ۳۵۰ روستا توسط ارتش و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد.

طبق آخرین گزارش سازمان ملل، شمار مسلمانانی که از ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ به این سو از خشونت های ارتش میانمار و بودائیان افراطی گریخته و به اردوگاه‌ها و اقامتگاه‌های موقت در حومه کاکس بازار بنگلادش پناه برده‌اند به بیش از ۷۲۵ هزار نفر که ۶۰ درصد آنها را کودکان تشکیل می دهند، رسیده است.

از سال ۱۹۷۰ تاکنون ۸۴ درصد از جمعیت ۲ میلیونی مسلمانان راخین در پی خشونت های ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای اطراف گریخته اند. سازمان ملل متحد و تشکیلات بین المللی مدافع حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان راخین در میانمار را «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» توصیف می کنند.