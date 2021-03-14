محقق دانشگاه یزد موفق به ساخت ملات آلومینایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت دکتر محسن نوری استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی این دانشگاه در شرکت دانش بنیان پات روشان نیکتا تحت عنوان «طراحی و ساخت ملات آلومینایی آماده مصرف مورد استفاده در قسمت دریچه کشویی پاتیل کارخانجات فولاد» با هدف بومیسازی این محصول با روش مهندسی معکوس نمونه آلمانی و انجام پژوهشهای مطالعاتی بر روی آن تولید شد.
محسن نوری با بیان اینکه بسیاری از محصولات نسوز از جمله ملات آلومینایی دارای تکنولوژی بالاو وارداتی بودهاند، افزود: با شروع دور جدید تحریمها تولیدکنندگان خارجی این محصول از تامین آن به عنوان یک محصول حیاتی برای کارخانجات فولاد در کشور امتناع کرده که به همین دلیل درصدد بومی سازی این محصول در کشور بر آمدهایم.
به گفته وی، ملات نسوز مذکور بر پایه آلومینا بوده و با استفاده از مخلوطی از آب و یک روغن خاص به صورت آماده به مصرف در سطلهای ۱۵ کیلویی عرضه میشود.
نوری با اشاره به اینکه علاوه بر ترکیب خاص ملات و نسوزندگی آن، عدم جدایش آب و روغن و حفظ حالت ملات در طولانی مدت از چالشهای مهم در فرایند تولید این ملات است، اظهار داشت: این ملات برای نصب دریچه کشویی پاتیل استفاده میشود و هر گونه نفوذ مذاب در آن در حین فرایند ریختهگری میتواند با یک فاجعه و خسارتی جبران ناپذیر همراه باشد.
وی اضافه کرد: در واقع حساسیت محل مصرف این ملات باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی برای تولید و بومیسازی آن ریسک پذیر نباشند.
علاوه بر ساخت ملات یاد شده، انجام یک طرح پژوهشی در حوزه توسعه جرمهای ریختنی نانو باند با استفاده از سیلیس کلوئیدی از دیگر دستاوردهای ملموس این فرصت بوده است.
طرح مذکور با عنوان «طراحی و ساخت انواع جرمهای ریختنی با اتصال نانو برای مصرف در صنایع مختلف» در حین فرصت مطالعاتی انجام گرفت و نتایج طرح با تولید دلتای سقف کوره قوس الکتریک در یکی از کارخانجات فولاد کشور تست شد که افزایش ۳۰ درصدی عمر دلتا را به همراه داشت.
با توجه به اهمیت نتایج حاصله، طرح مذکور توانسته به عنوان یکی از دو طرح کاربردی برگزیده در سال ۹۹ از دانشگاه یزد انتخاب شده و از طرف وزارت علوم مورد تقدیر قرار گرفته است.
طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت برای برقراری و تقویت ارتباط منسجم دانشگاهها با جامعه و صنعت و همچنین عملیاتی نمودن یافتهها در پژوهشهای کاربردی و آشنایی با نیازهای واقعی صنعت و جامعه شکل گرفته است.
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