به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی عزیزی در نشست خبری ستاد مردمی مهدویت خراسان رضوی که صبح دوشنبه برگزار شد، با بیان اینکه مطالبه گری از مهمترین اهداف و برنامه‌های ستاد مهدویت است گفت: سازمان‌های فرهنگی و نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی باید در زمینه مهدویت فعال باشند که مطالبه اصلی ستاد، کار در این زمینه است، که رسانه‌ها باید در این مطالبه گری کمک کنند تا نهادهایی که در زمینه فرهنگ مهدویت ضعیف عمل می‌کنند به این سمت سوق پیدا کنند.

مسئول ستاد مردمی مهدویت خراسان رضوی ضمن بیان ۱۵ سال سابقه فعالیت ستاد مهدویت خراسان رضوی، درباره برنامه‌های این ستاد در دهه مهدویت امسال گفت: فعالیت‌های ستاد در چهار بخش علمی، ترویجی، آموزشی و حمایتی انجام خواهد شد که در بخش علمی، تولید محتوا با موضوع قرآن و مهدویت، خانواده مهدوی و ادعیه مهدوی در فضای مجازی و حقیقی با هدف گره زدن فکر جوانان با فرهنگ مهدویت، بخشی از آن است.

وی افزود: برنامه امسال ما در بخش علمی، گفتمان بین ادیان و اهل سنت است چون معتقدیم مهدویت باید محور وحدت باشد. همچنین پیشنهاد ستاد، اجرای برنامه جمعه‌های مهدوی است که در طول سال در حرم رضوی اجرا و از شبکه‌های سراسری پخش شود.

عزیزی تولید کلیپ با موضوع رفع شبهات جوانان و تهیه و تولید پوستر با موضوع مهدویت را بخش دیگری از فعالیت‌های علمی ستاد دانست و درباره برنامه‌های ترویجی ستاد هم افزود: اعزام ۱۵۰ مبلغ و سخنران به منازل در قالب طرح خانه‌های مهدوی، استفاده از ظرفیت مساجد به عنوان پایگاه‌های مهدوی، برگزاری نمایشگاه مهدوی در محل بین باب الجواد و باب الرضا (ع) در بیرون حرم مطهر همراه با برگزاری برنامه برای کودکان و ایجاد پایگاه‌هایی برای ارائه مباحث و تشکیل کارگاه‌های آموزشی موعود شناسی در بقاع متبرکه با همکاری اداره اوقاف بخشی از این برنامه هاست.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما به آستان قدس، تبدیل دارالحجه حرم مطهر به یک پایگاه مهدوی است که می‌تواند محل برگزاری دوره‌های موعود شناسی و آشنایی با ابعاد مختلف مهدویت و همچنین ارائه کتب و ادعیه مرتبط با امام زمان (عج) باشد. مسابقه بزرگ سلام بر موعود با محوریت حفظ زیارت آل یاسین و حفظ دعای توفیق برای کودکان با هدف تقویت روحیه معنوی در خانواده‌ها از دیگر برنامه هاست.

مسئول ستاد مردمی مهدویت خراسان رضوی درباره برنامه‌های حمایتی ستاد هم گفت: یکی از طرح‌های ستاد انفاق مهدوی است که در قالب آن بسته‌های حمایتی برای نیازمندان ارائه می‌شود. همچنین توزیع افطاری برای ماه رمضان و تلاش برای احیای موقوفات مهدوی از دیگر برنامه هاست که همه اینها با کمک خیرین و بدون کمک نهادهای دولتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های آینده دهه مهدویت، همزمان با ایام درختکاری خواهد بود، درباره طرح ابتکاری هر خانه یک درخت هم گفت: برنامه ما این است که به نیت امام عصر (عج) در هر خانه یک درخت کاشته شود که این طرح می‌تواند در سال‌های آینده با برنامه ریزی بهتر به خوبی اجرا شود. ضمن اینکه امسال با همین نیت ۱۰۰۰ نهال در مناطق کویری استان سمنان کاشته شده است.