به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روشهای بیشماری برای تمیز کردن وجود دارد، اما حقیقت این است که شستن سطوح و لباسها بهتنهایی برای ازبین بردن ویروسها و باکتریها کافی نیست. اگر به دنبال ضدعفونی کردن سطوح و لباسهای خود هستید، مایع سفید کننده یکی از بهترین انتخابهای پیش روی شماست. سازمان بهداشت جهانی در توصیههای خود درباره برنامه نظافت منزل، بر این نکته تاکید کرده است که مایع سفید کننده میتواند ویروس کووید -۱۹ را به همراه سایر میکروبهای بیماریزا نابود کرده و سطوح مختلف را ضدعفونی کند.
نکته جالب دیگر در مورد مایع سفید کننده، خاصیت تطبیقپذیری آن است. علاوه بر خاصیت ضدعفونی کننده، میتوان از این ماده بر روی طیف گستردهای از سطوح استفاده کرد. شما میتوانید از مایع سفید کننده بر روی پیشخوان آشپزخانه، توالت و یا اجسام جامد مانند ظروف و اسباب بازی کودکان استفاده کنید. مایع سفید کننده همچنین میتواند ابزارهای تمیزکاری شما، مانند ماشین ظرفشویی را تمیز کند. یکی دیگر از موارد استفاده از مایع سفید کننده، روشن و سفیدتر کردن لباسهای سفید است.
لیست تواناییهای مایع سفید کننده طولانی است، اما در مورد نحوه استفاده از این ماده شگفتانگیز برای تمیز کردن سطوح و لباسها باید چند نکته مهم را در نظر گرفته و اصول استفاده درست از آن را رعایت کرد. برای اطمینان از ضدعفونی شدن درست سطوح، و از همه مهمتر، اطمینان از سالم و ایمن ماندن، نگهداری، رقیقسازی و استفاده از سفید کننده به روش صحیح امری حیاتی است. انتخاب یک سفید کننده مناسب، علاوه بر آسانتر کردن فرآیند رقیقسازی واستفاده، به شما این اطمینان را میدهد که در طول فرآیند شسشتو سلامتی شما در معرض خطر قرار نخواهد گرفت.
مایع سفید کننده غلیظ و معطر هوم پلاس با فرمولاسیون منحصر به فرد خود، پاک کننده و ضدعفونی کننده قدرتمند انواع لباسهای کتان، پنبهای، نخی، حوله و ملحفههای سفید است. کاربرد سفید کننده غلیظ هوم پلاس به لباس محدود نیست و در تمیز کردن و ضدعفونی کردن انواع سطوح، همچون سرویسهای بهداشتی، حمام و آشپزخانه نیز نتایج بسیار درخشانی از خود نشان میدهد. همچنین، این سفیدکننده غلیظ و معطر، بهترین گزینه برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن انواع ظروف بلور، چینی، ملامین و غیره به شمار میرود. فرمولاسیون قدرتمند مایع سفید کننده غلیظ و معطر هوم پلاس با تاثیر سریع بر روی انواع باکتری، ویروس، قارچ و کپک، قادر به از بین بردن سریع انواع آلودگیها و لکههای سرسخت از روی سطوح مختلف است. به دلیل غلظت بالا، این سفیدکننده برای استفاده روی سطوح عمودی و شیبدار بهترین گزینه محسوب میشود و از هدر رفتن یا جاری شدن سریع سفید کننده روی سطوح عمودی جلوگیری میکند. غلظت بالای مایع سفید کننده غلیظ و معطر هوم پلاس در شستشوی لباس نیز موجب استفاده کنترل شده و ایمنی بیشتر، بدون نگرانی از پاشیده شدن بر روی لباس، میشود.
در این راهنمای نظافت منزل، با روشهای استفاده از مایع سفیدکننده در نقاط مختلف خانه آشنا خواهید شد.
استفاده از سفید کننده برای شسشتوی لباسها
گرچه از این ماده معمولاً برای روشنتر کردن لباسهای سفید استفاده میشود، اما در صورت نیاز به ضدعفونی کردن لباسها (مانند لباس کودک یا لباس باشگاه) نیز میتوان از مایع سفید کننده بهره برد. برای یک شستشوی اساسی، باید کمی بیش از حد معمول از سفید کننده استفاده کنید: ۳/۲ فنجان برای یک ماشین لباسشویی معمولی، یا ۳/۱ فنجان برای ماشینهای لباسشویی HE.
اما آنچه بیشتر مردم نمیدانند این است که بسته به نوع رنگ لباسها، بسیاری از لباسهای رنگی را نیز میتوان با خیال راحت با استفاده از مایع سفید کننده شست. قبل از شستشو، سفید کننده را بر روی یک قسمت کوچک و دور از دید پارچه امتحان کنید: ۲ قاشق چایخوری سفید کننده را با ۴/۱ فنجان آب مخلوط کرده، سپس آن را بر روی یک نقطه کوچک مالش داده و بگذارید پیش از خشک کردن یک دقیقه بماند. اگر مشاهده کردید که رنگ پارچه ثابت مانده است، میتوانید با خیال راحت از مایع سفید کننده برای شستن لباس خود استفاده کنید.
استفاده از سفید کننده در آشپزخانه
یک خبر بد برای مجموعه پاک کنندههای آشپزخانه شما: مایع سفید کننده میتواند همه کارها را با هم انجام دهد. به عنوان یک فرمول اساسی و مشترک برای استفاده در همه نقاط آشپزخانه، ۲/۱ فنجان سفید کننده را با ۳.۵ لیتر آب مخلوط کرده و از آن برای ضدعفونی کردن پیشخوان، سینکها، کاشیها، کف آشپزخانه، یخچال، ابزارهای فلزی و دیگر سطوح سخت و غیرمتخلخل استفاده کنید.
برای ضدعفونی کردن سطلهای زباله پلاستیکی، به یک محلول قدرتمندتر نیاز خواهید داشت: ۲/۱ فنجان مایع سفید کننده را با ۲.۵ لیتر آب مخلوط کنید. برای تختههای برش پلاستیکی، یک محلول رقیقتر کافی خواهد بود: ۲ قاشق چایخوری مایع سفید کننده را با ۳ لیتر آب مخلوط کنید.
شسشتن سرویس بهداشتی با سفید کننده
از کف تا سقف، مایع سفید کننده تمام نیازهای حمام و دستشویی برای تمیز و ضدعفونی شدن را برآورده میکند. برای سطوح استاندارد مانند توالت و کاشی میتوانید از ترکیب پیشنهاد شده برای تمیز کردن آشپزخانه استفاده کنید. اما برای کاربردهای کمی پیچیدهتر، میتوانید روشهای زیر را در نظر بگیرید:
* برای تمیز و ضدعفونی کردن پرده دوش پلاستیکی، آن را با شوینده و ۳/۲ فنجان مایع سفید کننده در ماشین لباسشویی بیاندازید تا به طور کامل تمیز شود.
* برای ضدعفونی کردن وسایل پلاستیکی حمام، ۲/۱ فنجان مایع سفید کننده را با ۳ لیتر آب مخلوط کرده، وسایل را برای ۵ دقیقه در آن قرار داده و سپس به خوبی آبکشی کنید.
* برای ازبین بردن کپک بر روی کاشیها، ۴/۳ فنجان مایع سفید کننده را با ۴ لیتر آب گرم مخلوط کرده و سطح کاشیها را با استفاده از آن تمیز کنید و بگذارید پیش از آبکشی با آب گرم، برای ۱۰ دقیقه بر روی کاشی باقی بماند.
تمیز کردن حیاط و ایوان با استفاده از سفید کننده
اکنون باورش دشوار است، اما چند ماه دیگر فصل وقت گذراندن در حیاط و ایوان بازمیگردد.
برای تمیز کردن صندلیهای پلاستیکی در ایوان، میتوانید ۴/۳ فنجان سفید کننده را با ۴ لیتر آب گرم مخلوط کنید. صندلیها و میزها را با استفاده از این محلول تمیز کرده، ۱۰ دقیقه صبر کنید، سپس با آب گرم فراوان آبکشی کنید.
سفید کننده همچنین میتواند برای گیاهان شما نیز مفید باشد. برای جلوگیری از ایجاد کپک یا بیماری در گیاهان جدید، گلدانهای سال گذشته را با محلول ۲/۱ فنجان سفید کننده و ۳ لیتر آب تمیز کنید. پس از ۵ دقیقه خیساندن، گلدانها را آبکشی کرده و در هوای آزاد خشک کنید.
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