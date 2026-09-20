برترین دانشگاههای ایران در علوم پایه و مهندسی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، محمدمهدی علویان‌مهر رئیس مؤسسه ISC گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شد. این نظام رتبه بندی از سال ۲۰۱۶ رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را نیز منتشر نمود.

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۶ میلادی برای دهمین سال متوالی، رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی (GRAS) را منتشر کرده است. در سال ۲۰۲۶ اسامی بیش از ۲۰۰۰ دانشگاه از ۱۰۰ کشور جهان در فهرست نهایی این رتبه‌بندی قرار گرفته است.

علویان‌مهر درباره جایگاه دانشگاه های ایران در نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶ اظهار داشت: دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۳۳ رشته از ۵۷ رشته موضوعی این نظام، حضور داشته باشند و در مجموع در ۱۱۴ رشته محل، موفق به کسب رتبه شوند. این آمار در جدول ۱ به تفکیک حوزه های موضوعی نشان داده شده است.

جایگاه دانشگاه‌های ایران در این نظام رتبه بندی به تفکیک حوزه های موضوعی در جداول ۲ تا ۶ قابل مشاهده است.

نظام رتبه‌بندی شانگهای دانشگاه‌های جهان را در ۵۷ رشته در قالب ۵ حوزه کلی رتبه رتبه‌بندی می‌کند. حوزه‌های کلی موضوعی و رشته‌های هر کدام در جدول ۷ قابل مشاهده می‌باشد.

روش شناسی نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۶

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۶ از شاخص های عینی دانشگاهی و داده‌های شخص ثالث برای اندازه‌گیری عملکرد دانشگاه‌های جهان در موضوعات مختلف استفاده می¬کند. این شاخص¬ها در۵ دسته معیار اصلی شامل اعضای هیات علمی در کلاس جهانی، برونداد در کلاس جهانی، پژوهش های با کیفیت، تاثیر پژوهشی و همکاری بین‌المللی قرار می¬گیرند. هر کدام از این معیارها دارای شاخص های متفاتی هستند که جمعاً در ۹ شاخص ارزیابی می¬شوند. معیار اعضای هیات علمی در کلاس جهانی شامل چهار شاخص است: برندگان جوایز بین المللی، پژوهشگران پر استناد، سردبیران ارشد مجلات بین المللی دانشگاهی و رهبری سازمان بین المللی دانشگاهی. معیار اصلی برونداد در کلاس جهانی شامل مقالات نشریات برتر و جوایز دانشگاهی بین المللی می باشد، پژوهش‌های با کیفیت شامل مقالات نشریات Q۱ است، معیار تاثیر پژوهشی تاثیر استنادی نرمال شده مقالات و معیار همکاری بین المللی، مقالات دارای همکاری بین المللی را در بر می¬گیرد.

فهرست مجلات برتر، جوایز دانشگاهی بین‌المللی و سازمان‌های دانشگاهی کلیدی بر اساس نظرسنجی تعالی تحصیلی (AES) انجام شده توسط رتبه‌بندی شانگهای می باشد.

هر یک از این شاخص‌ها با وزن های متفاوتی برای رشته‌های مختلف مورد محاسبه قرار می گیرد. شاخص‌های این رتبه بندی در جدول ۸ آورده شده است.