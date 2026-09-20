تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، این حملات همزمان با وقوع انفجارهای شدید در تعدادی از شهرک‌ها در جنوب لبنان انجام شد که صدای مهیب آن‌ها در مناطق وسیعی شنیده شد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اشغالگر با نفوذ به شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان، به اجرای عملیات انفجار و تخریب در این منطقه اقدام کرده‌اند.

این حملات در راستای سلسله تجاوزات مستمر ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان صورت می‌گیرد که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان، منجر به بروز خسارات مادی در مناطق هدف شده است.

