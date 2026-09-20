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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۰

تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم اشغالگر صهیونیستی شامگاه یکشنبه، مناطق متعددی در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، این حملات همزمان با وقوع انفجارهای شدید در تعدادی از شهرک‌ها در جنوب لبنان انجام شد که صدای مهیب آن‌ها در مناطق وسیعی شنیده شد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای اشغالگر با نفوذ به شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان، به اجرای عملیات انفجار و تخریب در این منطقه اقدام کرده‌اند.

این حملات در راستای سلسله تجاوزات مستمر ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان صورت می‌گیرد که علاوه بر ایجاد رعب و وحشت میان غیرنظامیان، منجر به بروز خسارات مادی در مناطق هدف شده است.

کد مطلب 6953249

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