امام جمعه زنجان ارتحال آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان زنجان با صدور پیامی بمناسبت ارتحال حضرت آیت الله شبیری زنجانی تاکید کرد: ارتحال عالم فرزانه و فقیه پرهیزگار، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و موجب اندوه فراوان گردید.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ»

ارتحال عالم فرزانه و فقیه پرهیزگار، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، ضایعه‌ای بزرگ برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور و موجب اندوه فراوان گردید.

آن عالم بزرگوار، از چهره‌های برجسته حوزه معاصر بود که سالیان متمادی عمر پربرکت خویش را در مسیر دانش، تحقیق، تدریس و تربیت طلاب و فضلای حوزه سپری کرد. دقت و ژرفای نظر در فقه و اصول، تبحر در رجال و حدیث و اهتمام به میراث علمی و روایی شیعه، جایگاهی ممتاز برای ایشان در میان اهل علم پدید آورده بود.

در کنار مرتبه بلند علمی، آن فقید سعید به تقوا، ساده‌زیستی، تواضع و سلوک اخلاقی شناخته می‌شد و همین پیوند دانش و فضیلت، از ایشان چهره‌ای ماندگار بر جای گذاشت. آثار علمی و شاگردان فرهیخته ایشان، بخشی از میراث ارزشمند آن عالم ربانی است.

این مصیبت را به محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید، مردم شریف و عالم‌پرور استان زنجان و به‌ویژه خاندان مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

از پیشگاه خداوند متعال برای آن عالم جلیل‌القدر، غفران و رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان و همه داغدیدگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

سید مصطفی حسینی امام جمعه زنجان