زعفران خرید حمایتی سال ۱۳۹۸ به طور کامل فروخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اعلام این خبر گفت: بیش از ۷۲ تن زعفران خریداری و دپو شده در انبارهای فنی و مکانیزه استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متعلق به این سازمان بفروش رسید.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ به دلیل بروز افت قیمت محصول زعفران تولیدی کشاورزان در بازار و کاهش قیمت آن به پایین‌تر از قیمت تمام شده و متصور بودن ضرر و زیان کشاورزان، این سازمان با دستور وزیر جهاد کشاورزی مبادرت به خرید زعفران با قیمت‌های حمایتی از کشاورزان کرد و با خرید و جمع آوری محصول مازاد از بازار قیمت آن را به نفع تولید کنندگان در بازار افزایش داد.

به گفته این مقام مسئول در سال مذکور حدود ۷۲ تن زعفران به شیوه خرید حمایتی با کیفیت‌های صادراتی از کشاورزان خریداری گردید که در سال ۹۹ در بورس کالای ایران عرضه و در اسفند ماه به طور کامل بفروش رسید.

