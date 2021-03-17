الحریری: برای هفدهمین بار به دیدار رئیس جمهور می روم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «سعد الحریری» نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان چهارشنبه شب در واکنش به دعوت رئیس جمهور کشورش از وی برای حضور در کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری) گفت که برای هفدهمین بار به دیدار عون می‌روم.

الحریری افزود: برای بررسی وضعیت تشکیل کابینه که از هفته‌ها پیش توسط رئیس جمهور به طور جدی در حال بررسی است به کاخ بعبدا می‌روم.

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در ادامه سخنانش افزود: اگر عون با کلیات گزینه‌های ارائه شده برای تشکیل کابینه موافقت نکند اجازه دهد مردم کار را تمام کنند و انتخابات زودرس سراسری برگزار شود.

وی با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه او از زمان انتخاب از سوی پارلمان لبنان به عنوان نخست وزیر کوشیده است تا از فروپاشی کشور جلوگیری کرده و رنج و سختی مردم را کاهش دهد، نوشت: این بار هم (هفدهمین بار) مانند دفعات گذشته به کاخ ریاست جمهوی می‌روم تا برسر تشکیل فوری کابینه غیرحزبی و دستیابی به توافق فوری با جناب عون به توافق برسیم. البته ایشان باید مردم را به خاطر ایجاد تعویق در روند اجرای کارها از سوی پارلمان برای تشکیل دولت جدید قانع و آگاه سازند.