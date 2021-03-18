لزوم توجه به اقتصاد مقاومتی در صنعت اصفهان

ایرج موفق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری از صنایع مانند صنعت سنگ، فولاد، نساجی و… در کشور سرآمد است، اظهار داشت: صنعت سنگ با داشتن دو هزار و ۲۵۱ واحد تولید سنگ در سطح استان و البته با تولید بیش از ۷۰ درصد سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در کشور در سکوی اول قرار دارد.

وی افزود: همچنین صنعت فولاد با داشتن میزان ۶۰ درصد فولاد کشور در استان اصفهان و صنعت نساجی با دارا بودن دو هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی فعال رتبه اول کشور را کسب کردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه صنایع دستی استان دارای رتبه دوم جهانی بعد از کشور هندوستان است، تصریح کرد: اصفهان استانی با قابلیت‌های گردشگری از روستا تا کلان شهر و ظرفیت ویژه‌ای در بوم گردی و طبیعت گردی از دشت‌های کویر و تپه‌های ماسه‌ای در شرق و شمال تا کوهستان‌ها و جنگل‌های طبیعی در غرب و جنوب استان دارد.

رتبه اول استان اصفهان در ساخت طلا

وی استان اصفهان را در صنعت طلا با برخورداری از ۵۰ درصد کارگاه‌های ساخت طلای کشور در رتبه اول کشوری عنوان کرد و افزود: این استان ظرفیت‌های بسیاری برای رونق اقتصاد مقاومتی دارد اما باید به آن توجه ویژه‌ای شود تا تولیدات داخلی در چرخه اقتصاد رونق پیدا کند.

موفق از دیگر عرصه‌های موفقیت استان اصفهان را در علم و فناوری بیان کرد و گفت: این استان مؤسس پارک‌های علم و فناوری در کشور است که بزرگترین دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آزاد اسلامی در این استان واقع شده است.

سهم ۱۲ درصدی مجوزهای صادرشده

وی در خصوص ارزش صادرات یازده ماهه سال ۱۳۹۹ گفت: این میزان یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و معادل پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که پنجمین استان صادراتی کشور شده و ۹۵ درصد از محصولات صادراتی استان، محصولات ساخته شده و فرآوری شده واحدهای تولیدی استان اصفهان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در خصوص وضعیت موجود مجوزهای واحدهای صنعتی و صنایع معدنی گفت: استان اصفهان حدود هشت هزار و ۵۲۶ مجوز صادر کرده که سهم استان نسبت به کل کشور ۱۲ درصد است.