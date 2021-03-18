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۲۸ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

سردار سلامی خبر داد؛

ارسال ۳۰۰ کانکس به سی‌سخت/ دستور ویژه رهبری برای پیگیری مشکلات

ارسال ۳۰۰ کانکس به سی‌سخت/ دستور ویژه رهبری برای پیگیری مشکلات

یاسوج- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ارسال ۳۰۰ کانکس به شهر زلزله زده سی‌سخت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی پیش از ظهر پنجشنبه در بدو ورود به کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به مناطق زلزله زده و آسیب دیده بوده و همه چیز برای مردم است و همه برای رفع مشکلات تلاش خواهیم کرد.

سلامی با بیان اینکه با برخی فعالیت‌ها و کارها می‌توان شرایط زندگی در سی‌سخت را بهبود بخشید، تصریح کرد: با احصای میدانی، به زودی سلسله کمک‌هایی که به گره‌گشایی بخشی از مشکلات مردم کمک می‌کند، به منطقه گسیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سلامی با حضور میدانی در سی‌سخت پیگیر مشکلات مردم منطقه شده است.

کد مطلب 5172585

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