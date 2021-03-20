در «چرا»های ملی شدن صنعت نفت کنکاش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متن پیام بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ و هفتادمین سال ملی شدن صنعت نفت به شرح زیر است:
هفتاد سال قبل معماران اندیشه «نفت ملی» مطالبه این حق را با «سعادت ملت ایران» عجین کردند و امروزه هرچند آرای متفاوتی نسبت به نقش نفت در سرشت و سرنوشت ایران وجود دارد، اما کمتر کسی منکر نقش ملی شدن نفت در شکلدهی به ظرفیتهای عظیم داخلی برای توسعه اقتصادی است. توسعهای که بیگمان ستون ثابت سعادت یک ملت است.
صنعت نفت ایران در گذار این هفتاد سال، راههای سخت و گردنههای صعب کم نداشته است. علاوه بر خسارتهای عظیم ناشی از جنگ تحمیلی، بخش عمده مسیر توسعه این صنعت در سی سال گذشته زیر سایه تهدید و تحریم طی شده است. بارها فرصتهای ارزشمند برای پیشرفت از آن سلب یا آنچه حاصل گشته با مقصود فاصله داشته است.
اما فراتر از همه این کاستیها، هرگز نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که در عصر تهدیدها و تحریمها نیز کارکنان این صنعت به اتکای همان ارادهای که هفتاد سال قبل باعث برانداختن دست بیگانه از تصمیمگیری برای ثروت ملی ایرانیان شد، از طی کردن مسیر توسعه و پیشرفت بازنایستادند و اینجانب به عنوان عضوی کوچک از خانواده صنعت نفت، در طی حدود ۱۶ سالی که افتخار همراهی با کارکنان این صنعت را داشتهام، شهادت میدهم به دفعات شاهد زنده بودن احساس وظیفه در قبال «حفاظت از ثمره ملی شدن نفت» میان کارکنان و مدیران بودهام.
حس تعلق خاطر به صیانت از دستاوردی که نسل نهضت ملی نفت به میراث گذارد بارها در روند اجرای پروژههای پیچیده همچنین در مقابله با تحریمهای ظالمانه، بانی مخاطرهپذیریهای غیرقابل باور، دلیل جسارت عملیاتی و زمینهساز پیشرفتهای مهم بوده است. با این وجود توصیه دائمی من به نسل جوان و بهویژه دانشجویان، مطالعه و کنکاش در «چرا» های مرتبط با آرمان ملی شدن صنعت نفت است.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت نفت در هفتادمین سالگرد تصویب قانون ملی شدن نفت به رهبران آن نهضت و تمامی کسانی که در این هفتاد سال پرحادثه با الهام از ثمره این قانون، قدمی در مسیر سعادت ملت ایران برداشتند ادای احترام میکنم.
رجای واثق دارم که عزم نسل امروز در صیانت از استقلال صنعت نفت اگر مصممتر از نسل روزگار ملی شدن نباشد، قطعاً کمتر نیست.
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