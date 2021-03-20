مانع زدایی در روند تولید اولویت استان تهران در سال ۱۴۰۰ است

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ و شروع بهار با آرزوی صحت و سلامت برای هموطنان و موفقیت و پیروزی ایران اسلامی پیام تبریکی صادر کرد؛ متن پیام به این شرح است: «
یا مقلب القلوب و الابصار
آغاز فصل رویش و شکوفایی بهار همواره نویددهنده فصل تازه ای از امید و شادابی است تا دلها نیز به سان طبیعت بهاری شوند و ندای زیبایی و قدرت دادار هستی در جهان پراکنده شود.
هر چند امسال نیز همچون سال گذشته شیوع کرونا؛ نوروز و مراسمهای آن را تحت الشعاع قرار داده اما با رعایت پروتکلهای بهداشتی، استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی سلامتی را به هم عیدی دهیم و تقارن بهار طبیعت با اعیاد شعبانیه را به فال نیک میگیریم.
سال ۱۴۰۰ طبق بیانات مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها نامگذاری شده، که حرکت در این مسیر خط مشی و راهبرد اصلی در استان تهران قرار میگیرد و همچنانکه سال گذشته نیز حرکت در مسیر جهش تولید با افزایش اشتغالزایی در استان نمود پیدا کرد؛ در سال جدید این موضوع با جدیت بیشتری دنبال میشود تا بتوانیم در این مسیر به الگویی برای کل کشور تبدیل شویم.
اینجانب ضمن تبریک سال جدید و آرزوی صحت و سلامت برای هموطنان عزیز؛ امید دارم تا با رعایت پروتکلها بهداشتی و همکاری مردم بیماری کرونا را پشت سر بگذاریم و با تلاش مسئولان جهت تحقق شعار سال موفقیت و سربلندی ایران اسلامی را به نظاره بنشینیم.
انوشیروان محسنی بندپی
استاندار تهران
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