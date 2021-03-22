عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترددها تعداد وسایل نقلیه ورودی و خروجی از استان تهران اظهار داشت: طی روز گذشته و اولین روز از سال ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۶۶ هزار و ۳۳۵ وسیله نقلیه به استان تهران وارد و ۲۵۸ هزار و ۴۰ وسیله نقلیه از استان خارج شده‌اند.

مصدقی گفت: طی روز گذشته بیشترین تعداد تردد با ۱۴۳ هزار و ۵۲۸ وسیله نقلیه در آزادراه تهران - کرج و کمترین تردد با ۱۰ هزار و ۶۶ وسیله نقلیه در محور فیروزکوه - گدوک ثبت شده است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران با بیان اینکه هم اکنون شاهد آسمانی صاف و آفتابی در راه‌ها و محورهای مواصلاتی استان تهران هستیم افزود: ترافیک مسیرهای هراز و فیروزکوه و آزادراه تهران - کرج و آزادراه تهران - ساوه پرحجم و روان گزارش می‌شود.

وی از ترافیک سنگین در آزادراه تهران -شمال محدوده ورودی تونل ۱۳، ورودی تونل ۱۶، شهرستانک خبر داد و عنوان داشت: در مجموع بر اساس مشاهدات عینی میدانی حجم تردد خودروها به سمت استان‌های شمالی در حال حاضر بیشتر است.

مصدقی در ادامه از همه رانندگان و افرادی که قصد سفر دارند خواست ضمن توجه به نکات ایمنی جاده با توجه به وضعیت کرونا در صورت عدم ضرورت به سفر نروند.