سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از راه‌های مقابله با خشکسالی در سال‌های اخیر توسعه کشت در اراضی شیب دار، برای استفاده بهینه از آب است، تاکید کرد: توسعه باغات شیب دار و توسعه کشت گیاهان دارویی دو اولویت جهاد در سال ۱۴۰۰ است.

وی با بیان اینکه این روش‌های کشت می‌توانند به ارتقای بیشتر و بهره‌وری آب دهی زمین منجر شوند، تاکید کرد: در این روش می‌توان استفاده آب را نیز کاهش داد.

خرید تضمینی محصولات

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این سازمان در راستای توسعه این نوع کشت هزینه نهال و اقدامات زیربنایی را نیز می‌دهد، تاکید کرد: این اقدامات را انجام می‌دهیم تا رغبت کشاورزان و باغداران به توسعه این نوع کشت به خصوص گیاهان دارویی بیشتر شود.

میرعماد با بیان اینکه سه میلیارد تومان برای توسعه این نوع کشت در استان اختصاص یافته است، گفت: برای رفع معضل بازار برای تولیدات گیاهان دارویی نیز با یک شرکت پیمانکار قرار دادی منعقد شده و قرار است که ترویج، خرید تضمینی و بازار و… را در سطح استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ترویج جهاد استان سمنان نیز این نوع کشت‌ها را توصیه می‌کنند، گفت: هم اکنون در کالپوش بر روی گل محمدی این نوع کشت در حال امتحان است.