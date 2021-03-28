به گزارش خبرنگار مهر، حبیب امین‌زاده عصر امروز در جلسه مشترک با فرماندار شهرستان اهر با قدردانی از تلاش‌های فرماندار اهر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در مدیریت و تنظیم بازار مرغ در شهرستان اهر و تأمین گوشت مرغ شهرستان‌های ارسباران اظهار داشت: خوشبختانه مدیریت بازار مرغ و تأمین گوشت مرغ مورد نیاز مردم شهرستان اهر و منطقه ارسباران به حدی مطلوب بوده که خیال‌مان از این منطقه راحت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: روش مدیریت بازار مرغ در شهرستان اهر که معین تأمین گوشت مرغ شهرستان‌های ارسباران است در استان به عنوان الگو استفاده می‌شود و از روزهای گذشته الگوی مدیریت شهرستان اهر را در استان اجرایی کرده‌ایم.

رصد واحدهای توزیع گوشت مرغ آذربایجان‌شرقی

وی از رصد واحدهای توزیع گوشت مرغ آذربایجان‌شرقی خبر داد، گفت: یکی از عوامل مهم مشکل مرغ عدم هم‌خوانی آمار جوجه‌ریزی مرغداری‌ها با تعداد جوجه‌ریزی واقعی آن‌هاست که در عمل میزان جوجه‌ریزی کمتر از آمار ارائه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی است.

امین‌زاده با اشاره به این‌که مدیریت بازار مرغ در شهرستان اهر نسبت به سایر شهرستان‌ها از کمترین حواشی و تنش برخوردار است، ابراز داشت: از اینکه شهرستان اهر به عنوان شهرستان معین؛ گوشت مرغ شهرستان‌های همجوار را تأمین می‌کند و این مهم جای قدردانی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه به میزان نیاز مردم آذربایجان شرقی، روزانه کشتار مرغ گوشتی داریم، خاطرنشان کرد: گوشت مرغ مردم آذربایجان شرقی به حد نیاز تأمین می‌شود.

تولید گوشت مرغ از مرغداری تا توزیع به طور کامل رصد می‌شود

فرماندار شهرستان اهر نیز در این دیدار با اشاره به این‌که ممنوعیت خروج مرغ زنده از شهرستان اهر؛ اصلی‌ترین دلیل مدیریت بازار مرغ بود، اظهار کرد: تولید گوشت مرغ از مرغداری و کشتارگاه تا توزیع به طور کامل رصد می‌شود.

رسول خدابخش افزود: از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بسیج برای مدیریت شبکه توزیع گوشت مرغ در شهرستان اهر استفاده کرده‌ایم، به طوری که برای هر شهروند تنها ۲ قطعه مرغ گوشتی تحویل می‌شود و از هم‌اکنون برای تأمین گوشت مرغ روز طبیعت نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم.

وی از تشدید نظارت بر نحوه تولید و توزیع گوشت مرغ در شهرستان اهر خبر داد، یادآور شد: به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا روزانه بین ۵ الی ۱۰ تن گوشت مرغ در بازار اهر توزیع شود.