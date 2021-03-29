علت حادثه تصادف آمبولانس در محور علویجه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اصغر زارع اظهار داشت: روز گذشته مأموران پلیس راه "نجف آباد" از وقوع یک تصادف فوتی در محور علویجه مطلع و بلافاصله یک گروه از گشت پلیس راه به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه رانندگی یک آمبولانس تویوتا با کامیون کشنده دانگ فنگ تصادف کرده بودند که متأسفانه مادری باردار و راننده آمبولانس در صحنه جان باختند و دو سرنشین دیگر آمبولانس نیز به شدت مجروح شدند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به اینکه هر ساله شاهد وقوع تصادفات شدید فوتی در محور علویجه هستیم، ادامه داد: علت وقوع این حادثه رانندگی نیز تجاوز به چپ ناشی از سبقت غیر مجاز کامیون کشنده اعلام شده است.

سرهنگ زارع ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه دلخراش رانندگی از رانندگان خواست، حتماً توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند، با سرعت مجاز و مطمئنه حرکت کنند و از سبقت‌های غیرمجاز و تغییر ناگهانی مسیر اکیداً خودداری کنند تا انشاالله شاهد وقوع اینگونه حوادث نباشیم.