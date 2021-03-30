به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفته هنر انقلاب، هفته هنر انقلاب که هر سال همزمان با سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم از سوی حوزه هنری با برپایی مجموعه برنامههایی گرامیداشته میشود، در سال ۱۴۰۰ کار خود را از ۱۸ فروردینماه آغاز میکند. همچنین پوستر این رویداد نیز منتشر شد.
یکی از مهمترین برنامههای این هفته معرفی و تقدیر از چهرهسال هنر انقلاب است. انتخاب این چهره بر اساس اهمیت و فعالیتهای هنری انقلابی وی در سال گذشته انجام میشود.
حوزه هنری انقلاب اسلامی بر این اساس ۱۴ نامزد مرحله اول چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۹ را معرفی کرده است. میکائیل براتی – طراح گرافیک و تصویرساز، علی حدادی- عکاس، محمدرضا حسایی و حسین صفارزادگان – کارگردان انیمیشن، محمدرضا دوستمحمدی- طراح گرافیک و تصویرساز، خانم کلر ژوبرت – نویسنده مسلمان فرانسوی مقیم ایران، جلیل سامان- فیلمنامهنویس، تهیهکننده و کارگردان، محمدرضا سرشار- نویسنده، مدرس و منتقد ادبی، سیاوش سرمدی- کارگردان و فیلمنامهنویس، محمدرضا شفاه – تهیه کننده و مؤسس باشگاه فیلم سوره، زینب عرفانیان- نویسنده، افشین علا- شاعر و پژوهشگر ادبی، عبدالحمید قدیریان- نقاش و طراح صحنه، علیمحمد مؤدب- شاعر و منتقد ادبی و مؤسس شهرستان ادب و وحید یامینپور- پژوهشگر و نویسنده ۱۴ نامزد مرحله اول چهره سال هنر انقلاب در سال ۱۳۹۹ هستند.
پس از بررسی این نامزدها ۵ هنرمند به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب و از میان آنها چهره سال هنر انقلاب در اختتامیه مجموعه برنامههای هفته هنر انقلاب معرفی میشود.
هفته هنر انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ از ۱۸ الی ۲۵ فروردینماه از سوی حوزه هنری با برپایی مجموعه رویدادهایی در سراسر کشور برگزار میشود.
یادآور میشود، چهره سال ۹۸ نیز همزمان با معرفی چهره سال ۹۹ معرفی و تقدیر خواهد شد. سال گذشته نامزدهای چهره سال ۹۸ معرفی شده بودند، اما به منظور رعایت شیوهنامههای بهداشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و به دنبال عدم امکان برپایی برنامههای مختلف در کشور، معرفی چهره سال ۹۸ به تعویق افتاد. از این رو حوزه هنری تصمیم دارد فروردینماه ۱۴۰۰ و همزمان با هفته هنر انقلاب به معرفی چهرههای هنر انقلاب در دو سال ۹۸ و ۹۹ بپردازد.
جواد افشار کارگردان تلوزیون و سینما، صابر شیخرضایی طراح و گرافیست، غلامرضا صنعتگر خواننده، محسن کاظمی نویسنده، حسن روحالامین نقاش ۵ نامزد نهایی چهره سال هنر انقلاب در سال ۹۸ هستند.
هفته هنر انقلاب که هر سال با برپایی مجموعه برنامههایی از سوی حوزه هنری برگزاری میشود در تازهترین دوره خود ۱۸ الی ۲۵ فروردین ماه سال جاری به معرفی چهرههای سال ۹۸ و ۹۹ هنر انقلاب به صورت همزمان میپردازد.
حوزه هنری انقلاب اسلامی معرفی چهره سال هنر انقلاب را از سال ۹۳ آغاز کرده است که در این سالها مرتضی سرهنگی نویسنده کتاب و ادبیات دفاع مقدس چهره سال ۹۳، مجید مجیدی کارگردان فیلم سینمایی «محمد رسولالله» چهره سال ۹۴، سید مسعود شجاعیطباطبایی دبیر جشنواره کارتون و کاریکاتور «هولوکاست» چهره سال ۹۵، حمید حسام نویسنده مجموعه آثار ادبیات دفاع مقدس چهره سال ۹۶ و ابراهیم حاتمیکیا کارگردان فیلم سینمایی «به وقت شام» به عنوان چهره سال ۹۷ انتخاب، معرفی و تقدیر شدند.
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