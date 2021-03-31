تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت ۷ درصد گران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: پیش بینی شده که در فصل بهار امسال هم، بارش‌ها به نسبت متوسط درازمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از اوایل مهر پارسال تا پایان شهریور امسال است اضافه کرد: یک سال است که نسبت متوسط بلندمدت بارش‌ها کاهش داشته به طوری که اگر بارش طبیعی در طول ۱۲ ماه را در مجموع ۲۵۰ میلی متر فرض کنیم، امسال این مقدار حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلی متر کاهش داشته است.

اردکانیان ادامه داد: خوشبختانه با اطلاع از وضعیت کاهش بارندگی‌ها، برداشت‌ها از مخازن سدها به صورت دقیق انجام شد، به شکلی که در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به پارسال فقط ۱۰ درصد کمتر است و این نشان می‌دهد که در سال جاری با رعایت و صرفه جویی مردم در بخش کشاورزی و مصارف خانگی، تابستان را با آرامی پشت سر خواهیم گذاشت.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه سه سال پیش دولت مبنی بر افزایش هفت درصدی تعرفه آب و برق در ابتدای اردیبهشت هر سال اشاره و اضافه کرد: سال گذشته دولت مصوبه‌ای داشت که این مصوبه با عنوان "برق امید" از اوایل آبان و "آب امید" از اوایل دی ماه اجرایی شد.

اردکانیان افزود: بر اساس این مصوبه، دولت برای افراد کم مصرف تخفیف ۱۰۰ درصدی در نظر گرفت و کسانی که تا یک سوم الگوی مصرف هستند، هم آب و هم برق آن‌ها شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز پویش "هر هفته الف ب ایران" از سه شنبه ۱۷ فروردین گفت: در اولین هفته بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پروژه‌های صنعت برق سراسر کشور در شش منطقه شامل پست‌های برق، خطوط انتقال و شبکه‌های مختلف توزیع افتتاح خواهد شد.

اردکانیان اضافه کرد: فعالیت‌های این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت، اما به طور مشخص تا پایان فعالیت دولت دوازدهم تعداد پنج سد مخزنی، سه تصفیه خانه آب، پنج تصفیه خانه فاضلاب، ۱۰ هزار هکتار شبکه‌های اصلی آبیاری زهکشی، آبرسانی به بیش از ۲۰۰ هزار هموطن روستایی به شکل پایدار افتتاح خواهد شد و سه نیروگاه حرارتی و هفت نیروگاه تجدید پذیر با ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.