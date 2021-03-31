به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر چهارشنبه ۱۱ فروردین در نشست بررسی پروژه‌ها و طرح‌های اولویت دار استان که با حضور معاون امور عمرانی و دیگر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، بر ضرورت جمع بندی و اعلام پروژه‌های اولویت دار استان به منظور برنامه ریزی برای افتتاح و بهره برداری تا تیرماه ۱۴۰۰ تاکید کرد.

وی با بیان اینکه باید پروژه‌های شاخص دستگاه‌ها مشخص گردد تا از محل بودجه استانی به آنها اعتبار تزریق شود، گفت: مدیران باید تمام تلاش خود را برای جذب اعتبارات ملی به کار گیرند تا بتوانیم پیش از پایان دولت طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام استان را به سرانجام برسانیم.

نوذری با بیان اینکه خدمات موثری در دولت تدبیر و امید در استان انجام گرفته است، بیان کرد: عملکرد دولت و نظام در هشت سال گذشته باید برای مردم تبیین شود تا اعتماد عمومی و روحیه امید در جامعه تقویت شود.

استاندار ایلام با اشاره به بهسازی و ایجاد راه‌های اصلی در استان، گفت: از گذشته تا قبل دولت یازدهم تنها ۳۵ کیلومتر بزرگراه در استان ایجاد شده بود که با تلاش و پیگیری دولت تدبیر و امید این مقدار به ۱۴۵ و تا پایان دولت نیز به ۲۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: افزایش اعتبار اتصال ایلام به شبکه ریلی و تغییر اعتبار مسیر ایلام - دره شهر- آبدانان و دهلران از ردیف استانی به ملی نویدی است که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در استان ایجاد کند.

نوذری با بیان اینکه بر اساس شاخص‌های عملکردی اقدامات باید به صورت تعهدی انجام گیرد تا زمان نیز مدیریت شود، گفت: ۴۲ پروژه از دولتهای قبل و ۱۰۷ پروژه نیز در دولت تدبیر و امید شروع شده که دستگاه‌ها باید از این تعداد پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی را اعلام کنند تا در زمان باقیمانده تامین اعتبار و به بهره برداری برسند.

وی در پایان با عنوان این مطلب که ۴۴ پروژه مهم عمرانی استان در اولویت اتمام قرار دارند، عنوان کرد: اتمام این تعداد پروژه با ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان وجود دارد که باید با تلاش و پیگیری تا پایان دولت به ثمر و بهره‌برداری برسند.

گفتنی است در این نشست طرح‌های دستگاه‌های راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دانشگاه علوم پزشکی بررسی شد.