آرش بهارونداحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حکایت از فعالیت سامانه بارشی ضعیف از عصر امروز تا شنبه عصر در منطقه البرز مرکزی دارد که بیشینه بارشهای این سامانه مربوط به ارتفاعات و جادههای کوهستانی استان است.
وی بیان کرد: بر اساس این شرایط رخداد رگبار پراکنده باران و در ارتفاعات در بعضی ساعات رگبار پراکنده باران و برف و رعد و برق رخ خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه هوای امروز البرز نیمه ابری، همراه با غبار محلی و در پارهای نقاط بارش خفیف و پراکنده بوده و هوا در بعضی ساعات برای گروههای حساس ناسالم است، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۹ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۹ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۵ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی، فردا آسمان البرز نیمهابری همراه با مه رقیق، باد و گرد و خاک و در پارهای نقاط رگبار خفیف است و هوا نیز در بعضی ساعات برای گروههای حساس ناسالم خواهد بود.
بهارونداحمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۲ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.
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